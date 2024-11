Nem fogja elhinni, mi lebeg a felhőkben; az időjárásra is hatással lehet

Felhők akkor keletkeznek, amikor a levegőben lévő vízgőz apró lebegő részecskékhez, például porszemekhez kapcsolódik, a folyamat során pedig folyékony halmazállapotú vízcseppek, illetve jégkristályok jönnek létre. Egy új kutatásban a szakértők kimutatták, hogy a mikroműanyagok is képesek jégkristályok előidézésére, ráadásul a mechanizmus 5-10 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékleten zajlik, mint amikor műanyagmentes vízcseppek alakulnak jégkristályokká. Ez a jelenség arra utal, hogy a levegőben lebegő mikroműanyag részecskék befolyásolhatják a felhőképződést, így olyan körülmények között is felhők jöhetnek létre, amelyekben normál esetben nem lennének adottak a feltételek – írja a Live Science a The Conversation folyóiratban megjelent cikk alapján.

A mikroműanyagok a felhőképződésre is hatással lehetnek.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A mikroműanyagok hatása az időjárásra és az éghajlatra

A jégkristályok kialakulása a felhőkben komoly hatással lehet az időjárásra és az éghajlatra, mivel a csapadék legtöbbször jégszemcsékből indul ki. A nem trópusi övezetekben számos felhő a légkör magasabb tartományaiba nyúlik, ahol a hideg levegő megfagyasztja a vízgőzt. Amikor jég keletkezik, a jégkristály gőzt von el a környező vízcseppektől. Idővel a kristályok túlságosan nehézzé válnak, és eső vagy hó formájában lehullanak. Ha a jég nem alakul ki, a felhők elpárolognak, és nem jön létre csapadék.

Bár az iskolában úgy tanuljuk, hogy a víz 0 Celsius-fokon fagy meg, ez nem minden esetben igaz: ha nincs olyan részecske, amelyhez a vízmolekulák kötődhetnének (azaz nem tudnak „magot” képezni), a víz akár -38 Celsius-fokig is hűlhet anélkül, hogy megfagyna. Ahhoz, hogy a víz fagyása magasabb hőmérsékletben végbemenjen, szükség van egy olyan anyag jelenlétére a cseppekben, amely nem tud feloldódni, és így magot képez a jégkristályok kialakulásakor.

A kutatás szerint a levegőben található mikroműanyag részecskék betölthetik ezt a szerepet, ami akár a csapadékképződést is fokozhatja.

A felhők hatása a Föld energiamérlegére

A felhők az időjárást és az éghajlatot számos módon befolyásolják; visszaverik a beérkező napsugárzást, ez hűtő hatást fejt ki a bolygónkra, ugyanakkor elnyelik a Föld felszínéről kibocsátott sugárzást, ami viszont melegítő hatású. A visszavert napsugárzás mennyisége attól függ, hogy a felhőben mennyi a folyékony vízcseppek és jégkristályok aránya.

Ha a mikroműanyagok növelik a jégkristályok jelenlétét a felhőkben a folyékony vízcseppekhez képest, a változás befolyásolhatja a Föld energiamérlegét, és ezáltal a klímáját.

Hogyan vizsgálták a felhőkben lévő mikroműanyagokat?

A kutatók négy, a légkörben gyakran előforduló műanyagfajtát vizsgáltak:

alacsony sűrűségű polietilént (LDPE),

polipropilént (PP),

polivinil-kloridot (PVC)

és polietilén-tereftalátot (PET).

Mindegyiket tesztelték tiszta állapotban, valamint UV-fénynek, ózonnak és savaknak is kitették őket. Mivel ezek az anyagok jelen vannak a légkörben, befolyásolhatják a mikroműanyagok összetételét.