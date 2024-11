Sivárnak találta a hercegi életvitelt a Grimaldik közé beházasodó Grace Kelly

A Grimaldi család mesés gazdagságát a Monte Carlóban található kaszinójuk bevételeiből szerezte. Őseiket csaknem ezer évre visszamenőleg, pontosan tartották számon. A gondtalan agglegények életet élvező III. Rainier herceg tehát minden értelemben jó partinak számított. Az évek során több híres és gyönyörű francia színésznővel hozták hírbe, de házasságról hallani sem akart.

Szerelem első látásra

1955-ben azonban minden megváltozott, amikor a cannes-i filmfesztiválon találkozott Grace Kellyvel. Visszaemlékezések szerint a fiatal és csábos színésznő tekintetével azonnal rabul ejtette a herceg szívét. Grace ekkor már világszerte ismert és kedvelt színésznő volt. Egy évvel korábbi alakítását a szakmai grémium is elismerte. A vidéki lány című filmben nyújtott alakításáért a legjobb női szereplőnek járó Oscar-díjat is megkapta.

Grace Kelly és William Holden a 27. Oscar-gálán

Fotó: Wikipédia / Los Angeles Times / CC BY 4.0

Családjában nem voltak nemesi felmenők, de édesapja sikeres építőipari karrierjének hála tekintélyes vagyonnal rendelkezett.

Természetesen ez eltörpült a Grimaldi família javai mellett. A színésznő ellen szóltak még meglehetősen bonyolult szerelmi kapcsolatai is. A pletykák szerint inkább az alkalmi románcokat és flörtöket kedvelte, semmint a komoly párkapcsolatokat. Hollywoodi évei alatt pletykák terjedtek a hasonló életmódot folytató Marlon Brandóval és a nála jóval idősebb Gary Cooperrel folytatott viszonyairól is. A bulvársajtó szerint magával az Iráni sahhal is többször ment randevúra.

A monacói herceggel való találkozása idején is volt kapcsolata, de ez nem állhatott az igaz szerelem útjába.

III. Rainier a sorsdöntő találkozó után szerelmeslevelekkel és telefonhívásokkal kezdte bombázni Kellyt, akinek rendkívül imponált a buzgó igyekezet.

Talpalatnyi föld hercegnője

Kezdetekben a párkapcsolatuk meglepően problémamentes volt. A herceg pár találkozás után személyesen ment az Egyesült Államokba megkérni Grace Kelly kezét. A színésznő igent mondott, bár újdonsült férje mellett meglepően visszahúzódóan viselkedett, a nyilvánosság előtt még hercegemnek és őfelségének szólította.

1956-ban Monacóban mesebeli menyegzőt tartottak, amit az MGM Stúdió kilenc televíziós csatorna közreműködésével közvetített.

A felhőtlen hangulatot meglehetősen beárnyékolta, hogy a hercegi család házassági szerződés aláírására kötelezte Grace Kellyt. Ez érthetően felháborította a színésznőt, hisz ez annak volt a bizonyítéka, hogy férje családja úgy gondolta, csak anyagi hasznot lát a frigyben.