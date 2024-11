Titokzatos bambuszszekeret találtak az olvadt gleccserösvényen

A bambuszszekeret egy kiránduló találta meg véletlenül. Sergio Veri a Splügen-hágó alpesi hágón túrázott, amely a svájci Hinterrhein-völgyet és a Graubünden kantonban található Splügen-t köti össze az olaszországi Sondrio tartományban található Valle San Giacomo-val és Chiavennával. Az olvadt gleccserösvény különös tárgyat rejtett.

Ezt a rejtélyes bambuszszekeret találta egy túrázó a svájci olvadt gleccserösvényen

Fotó: Sergio Veri

Az okirati bizonyítékok arra utalnak, hogy a Splügen-hágót az ókor óta használják. Valószínűleg Cunus Aureus néven ismerték, amint azt a Tabula Peutingeriana térkép mutatja, amelyet Augustus császár uralkodása idején (Krisztus előtt 27-től Krisztus után 14-ig) Agrippa (római államférfi és hadvezér, Octavianus, a későbbi Augustus római császár jó barátja, veje és örököse) készített.

Több tárgyat is találtak az olvadt gleccserösvényen

Sergio Veri egy megolvadt gleccser útját követte a túrája közben, amikor egy különös tárgyra bukkant. Mint kiderült, egy bambuszszekérről van szó, amelyet az előzetes vizsgálat alapján két kerékkel szereltek fel; ezek bambuszrudakból készültek, amiket egyfajta fűzővel kötöttek át.

A bambusz a fűfélék, a Poaceae családba tartozik, és technikailag a fűfélék közé soroljuk. Nem őshonos növény Európában; először az 1700-as évek végén vagy az 1800-as évek elején hozták be a kontinensre, ami arra utal, hogy a szekér valószínűleg a 20. század környékén készült"

– mutattak rá a szakemberek a HeritageDaily online tudományos portálnak.

A felfedezést Graubünden kanton régészeti szolgálatának jelentették, de az még nem vizsgálta meg személyesen, így sok a további, felmerülő kérdés. Ráadásul a bambuszszekér felfedezésének ténye könnyedén ráépíthető a Secrets of the Ice (magyarul „A jég titkai”) című projektre, amely során a szakemberek egy másik leletet is találtak a közelmúltban. A régészek egy 20. századi, szánkónak tűnő tárgyat tártak fel az olvadó svájci Cavagnöö-gleccser rejtekében 2023 nyarán.

A 38 km hosszú Splügen-hágó 2113 méter magasságban a svájci graubündeni Rheinwaldban levő Splügent és az olasz Sondrio megyében lévő Chiavennát, köti össze

Fotó: Wikimedia Commons/ Adrian Michael

A rejtélyes leleteket most tovább vizsgálják, és számítanak arra, hogy a klímaváltozás miatt felgyorsult gleccserolvadás újabb értékes tárgyakat hozhat felszínre a jövőben.

A klímaváltozás hatásai a gleccserolvadásra: