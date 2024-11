A tudomány igazolta: 14 fajta rák ellen védhet ez a jól ismert tápanyag

Az utóbbi évek kutatásai alapján egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az omega-3 és omega-6 zsírsavak kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be az egészség megőrzésében. A Georgia Egyetem kutatói által készített legfrissebb tanulmány most e zsírsavak további jótékony hatásaira derített fényt: kiderült, hogy ezek a „jó zsírok” nemcsak a szív és az agy egészségét támogathatják, hanem segíthetnek bizonyos rákos megbetegedések elkerülésében is.

A tanulmány nagy mintán alapul, több mint 250 000 brit résztvevő adatait elemezték, akiknek egészségi állapotát több mint egy évtizeden át követték nyomon. Az eredmények szerint akiknek magasabb volt az omega-3 és omega-6 szintje, kisebb valószínűséggel lettek rákosak. Az omega-3 zsírsavakban gazdag étrendet követők körében különösen a vastagbél-, gyomor- és tüdőrák előfordulása volt alacsonyabb, míg az omega-6 zsírsav magas szintje 14 különböző ráktípus, köztük az agydaganat, a melanoma és a húgyhólyagrák kockázatát csökkentette – írja a SciTech Daily cikke. A lengmag, a chiamag, a dió és a repce nagyobb mennyiségben tartalmaz omega-3 zsírsavat

Fotó: BSIP via AFP A rákellenes omega-3 zsírsavak kulcsszerepet játszanak a szervezet egészséges működésében Az omega-3 és omega-6 zsírsavak nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára, és többek között zsíros halakban, magvakban, valamint bizonyos növényi olajokban, például repceolajban találhatók meg. Ezek a zsírsavak hozzájárulhatnak az egészséges koleszterinszint fenntartásához, valamint a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. Kinek érdemes omega-3 zsírsavat tartalmazó étrend-kiegészítőt szednie? A halolaj tartalmú kapszulák, amelyek az omega-3 egyik fő forrásai, igen népszerűek, hiszen sokan nem fogyasztanak elegendő omega-3 zsírsavban gazdag ételt. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ilyen táplálékkiegészítők szedése nem mindenki számára ajánlott. Például a kutatás eredményei arra utalnak, hogy a férfiak esetében a túlzottan magas omega-3 szint kis mértékben növelheti a prosztatarák kockázatát. Ezzel szemben a nők esetében az omega-3 zsírsavak pótlása kifejezetten előnyös lehet, és nem jelent veszélyt. Az omega-6 zsírsavak jótékony hatása főként a fiatalabb korosztály, különösen a nők esetében volt erőteljesebb. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak rendszeres bevitele tehát jelentős szerepet játszhat a rák megelőzésében, de nem mindenki számára biztonságos ezen étrend-kiegészítők használata. A kutatás szerzői kiemelték, hogy a halolaj tartalmú kapszulák szedésének megkezdése előtt mindenképpen kérjük ki kezelőorvosunk véleményét!

A teljes tanulmány az International Journal of Cancer című rákkutatással foglalkozó szakfolyóiratban olvasható.

