Borzongató új felfedezés: az ember feje is beférne egy piton szájába

A Reptiles & Amphibians folyóiratban megjelent tanulmány szerint ezeknek az óriáskígyóknak a szájkörfogata egy nadrág 81 centiméteres derékbőségének felel meg. Összehasonlításképpen: az átlagos emberi fej kerülete 56 centiméter. Korábbi kutatások eddig csak azt találták, hogy ezeknek a pitonoknak a szája 22 centiméter átmérőjűre nyílik, de úgy tűnik, tévedtek. Ez talán nem hangzik soknak, de 18 százalékkal nagyobb. Az átmérőnövekedés azt eredményezi, hogy a szájnyílásuk területe 40 százalékkal nő. Ez azt jelenti, hogy ezek a kígyók egyre nagyobb és nagyobb zsákmányt képesek megenni, és így komolyabb hatást gyakorolnak az ökoszisztémára.

Bruce Jayne, a Cincinnati Egyetem professzora egy 22 centiméterre nyitott állakapoccsal rendelkező burmai pitonnal pózol (jobbra), egy még nagyobb, 26 centiméteres réssel rendelkező példányhoz képest (balra)

Fotó: Bruce Jayne

A ragadozók által elfogyasztott zsákmány méretének ismeretével megkönnyítjük az ökológiai hatásuk megértését és előrejelzését. A burmai pitonok (Python bivittatus) csúcsragadozók, amelyek néhány kígyófaj kivételével az összesnél nagyobbak, és az egészben lenyelt zsákmányuk nem haladhatja meg a maximális szájnyílásuk méretét

– mondta Bruce Jayne, a Cincinnati Egyetem professzora egy nyilatkozatban, amit a NewsWeek online portál idéz.

A burmai piton titkos fegyvere

A burmai pitonok a világ egyik legnagyobb kígyói közé tartoznak, akár 7 méter hosszúra is megnőhetnek, és több mint 90 kilogrammot nyomhatnak. Nem mérgeskígyók, de a szorításuk végzetes lehet: úgy ölik meg zsákmányukat, hogy izmos testükkel körbetekerik azt, majd szorosan összepréselik, amíg a zsákmány már nem tud lélegezni. Egészben nyelik le azt, mivel állkapcsuk rendkívül rugalmas, és így szájukat sokkal szélesebbre tudják nyitni, mint a fejük mérete. Ennek eredményeképpen a burmai pitonok akkora zsákmányt is képesek elfogyasztani, mint a szarvasok, az aligátorok, sőt még a kisebb haszonállatok is. Ezeknek a kígyóknak a testmérete sem korlátozza a zsákmányuk méretét: minden azon múlik, hogy milyen szélesre tudják kitátani az állkapcsukat.

Szinte biztos, hogy még nem sikerült befognunk a legnagyobb burmai pitont, de nagyon is hihetőnek tűnik, hogy egy rekordméretű, 30 centiméteres állkapocs távolsággal rendelkező piton képes lenne megenni egy 54 kilogrammos szarvast

– magyarázta Jayne.