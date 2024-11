A pompeii katasztrófa áldozatai nem azok, akiknek gondoljuk

Dr. David Caramelli a Firenzei Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője azt nyilatkozta, hogy ez a tanulmány azt mutatja, hogy a korlátozott bizonyítékokon alapuló megbízhatatlan narratívák gyakran a kutatók akkori világnézetét tükrözik. Amikor Kr.u. 79-ben kitört az Itália déli részén lévő Vezúv-hegy, legalább 2.000 embert elpusztított, és Pompei városát három méteres vulkáni anyaggal borította. A hamu tartósította az ókor római várost és lakosait, 1599-ben történt felfedezésükig. A pompeii katasztrófa több, mint 1.000 áldozatát fedezték fel.

A képen látható pompeii katasztrófa áldozatairól úgy hitték, hogy nővérek, vagy egy anya és a lánya. De most a genetikai vizsgálat azt mutatja, hogy a duó egyik tagja biológiailag férfi volt.

Fotó: Archaeological Park of Pompeii / BBC Science Focus

A késői 19. században Giuseppe Fiorelli régész gipszöntvényt használt, hogy eredeti pozíciójukban megőrizze az áldozatok testét. Ezek az öntvények alkotják az új kutatás alapját.

Elemezve a gipsszel összekeveredett csonttöredékeket, a tudósok a DNS-ből megtudták az áldozatok valószínű nemét, genetikai kapcsolatait és őseit.

A tudósok úgy vélik, hogy a DNS tesztek nélkül a múltbéli kutatóknak csupán az öntvények fizikai megjelenésén alapuló következtetéseket kellett levonniuk. Vegyük azt a családot, amelyet az 1974-ben felfedezett „Az arany karkötő háza” („House of the Golden Bracelet”) nevű ingatlanban találtak a pompeii domboldalon. A négy áldozatot azután a fényűző ékszer után nevezték el, amit egy a házban talált nő viselt. A tanulmány előtt a szakértők azt feltételezték, hogy a házban talált egyik személy, aki egy gyermeket tart az ölében, egy anya volt. Az új DNS elemzés azonban azt mutatja, hogy az alak egy férfi volt. Azt is feltételezték, hogy a házban lévő négy áldozat családtag, de a DNS analízis szerint nem voltak rokonok.

A szakértők úgy vélik, hogy az Arany Karkötő Házában lévő négy személyből három akkor halt meg, amikor összeomlott a lépcső.

Fotó: Archaeological Park of Pompeii / BBC Science Focus

Dr. Alissa Mittnik, a tanulmány társszerzője azt nyilatkozta, hogy ezek a felfedezések kihangsúlyozzák annak fontosságát, hogy integrálni kell a genetikai adatokat a régészeti és történelmi információkkal, hogy elkerüljük a modern feltételezéseken alapuló félremagyarázásokat.