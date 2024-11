Két pulykának is megkegyelmeznek hálaadás napján

Jennie Augusta Brownscombe 1925-ös festménye, Hálaadás Plymouthban , jelenleg a washingtoni National Museum of Women in the Arts-ban látható

Fotó: Wikimedia Commons

A pulykaszertartás azóta valóban hagyomány lett. Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama elnöksége alatt is tartottak hálaadásnapi pulykaszertartást. A szerencsés állatokat, mert mindig két pulykáról, egy pulykapárról van szó, a Pulykatermesztők Szövetsége választja ki több mint 80 szárnyas közül. A hagyományt nem csak a Fehér Ház követi, az ország több államában is kegyelmet kapnak pulykák az ünnephez közeledve. Az egyik New York állambeli megye pedig a szokást húsvétra is kiterjesztette, amikor a báránynak kegyelmeznek az ünnep szellemében.

