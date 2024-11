A rákosi vipera teljes genomja a „Közösen jobb” európai összefogásnak köszönhetően lett ismert!

Új ismeretek a rákosi viperával kapcsolatban

A rákosi vipera teljes genomjának ismerete már most rámutatott néhány igen érdekes tényre. Megtudtuk például azt, hogy az Európában élő sík vidéki és hegyvidéki parlagi viperák genomja nagyban különbözik. A rákosi viperát is tartalmazó sík vidéki csoport nagyjából 3,5 millió évvel ezelőtt alakult ki, a rákosi vipera pedig nagyjából 2 millió évvel ezelőtt vált el a legközelebbi rokonától. A genom közelebbi vizsgálata azt is kimutatta, hogy a rákosi vipera őse keveredett a keresztes vipera, a másik hazánkban élő viperafaj ősével.

Rákosi vipera (fotó: Orbán Zoltán)

Fotó: Orbán Zoltán / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A referencia genom és a gének pozícióinak ismerete segít abban, hogy még pontosabb képet kapjunk a fajok keletkezéséről, valamint az egyes populációk közötti génáramlás tér- és időbeli mintázatáról, ezek változásairól, ami a bizonyítékalapú természetvédelem érveit és döntéseit segítheti a jövőben.

De a genom ismerete választ adhat egy sor egyéb olyan fontos kérdésre, mint például hogy egy faj mennyire ellenálló bizonyos betegségekkel szemben, hogyan tud ellenállni extrém időjárási tényezőknek (gondoljunk itt a sivatagban vagy éppen a fagyhőmérsékleten élő fajokra), hogyan tudott alkalmazkodni különböző élőhelyi viszonyokhoz (száraz gyepek vagy mocsarak), vagy hogy milyen genetikai háttere van egyes élettani (pl. specializált táplálkozási stratégiák, úgy mint nővényevés vagy húsevés) vagy fejlődéstani sajátságnak (pl. kétéltűek regenerációs képessége).



A program részletei és a hazai részvétel

A sikeres projekt keretében 98 olyan faj magas minőségű referenciagenomja készült el, melyek európai szinten kiemelt jelentőségűek rendszertani vagy természetvédelmi szempontból.

Az ERGA-projekt kimondott célja, hogy a sikeres első szakasz tapasztalatait felhasználva minden európai állat-, növény- és gombafaj referencia-genomja elkészülhessen és elérhető legyen bárki számára.

A nemzetközi összefogásban jelenleg 33 ország kutatói és intézményei vesznek részt. A projekt az első eredményeit a Nature lapcsalád npj Biodiversity lapjában ismerteti.