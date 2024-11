Madártollakat utánzó módszerrel javítják a repülőgépek teljesítményét

A madarak szárnyait tollbokréták egymást átfedő sorai körvonalazzák, melyek majdnem a válltól terjednek szét. Ezek a „fedőtollak” segítenek a madaraknak manőverezni a levegőben. Ezek a repülőgépek teljesítményét is fokozhatják. Ha a repülőgépeket ilyen titkos tollakat utánzó fékszárnyakkal vonják be, az fokozza a felhajtóerőt, csökkenti a légellenállást és megakadályozza az átesést. Erről számolnak be a kutatók a Proceedings of the National Academy of Sciences magazin október 28-i számában.

Sok repülőgép szárnyain már vannak fékszárnyak és szárnyféklapok. De eltérően ezektől a komponensektől, a bioinspirálta segédszárnyak passzívan lennének telepítve, amikor a szárnyak nagy állásszögben találkoznak a szembejövő légáramlással. Ennek a barna pelikánnak a szárnyain lévő egymást átfedő fedőtollsorok megkülönböztethetők világosszürke színükről. Ezen tollbokréták utánzása javíthatja a repülőgépek repülési teljesítményét

Fotó: Science News Csökken a repülőgépek átesésének az esélye Aimy Wissa, a Princetoni Egyetem mérnöke azt mondja, hogy nem kontrollálja őket valami motor, vagy valami hidraulikus működtetőrendszer. Sőt, mi több, mindenütt ott vannak a szárnyakon, nem csak hátul, vagy elöl. A szélcsatorna kísérletekben, Wissa és kollégái tanulmányozták, hogy mennyire sokszoros segédszárnysor van hatással a szárnyprofil körüli légáramlásra. Azt találták, hogy a segédszárnyak kétféle módon vannak hatással az áramlásra. A szárnyprofil elejének közelébe helyezett segédszárnyak segítették a körülötte áramló levegőt közelebb tartani a szárnyhoz, ami fokozta a felhajtóerőt és csökkentette a légellenállást. Több segédszárnysor hozzáadása növelte a hatást. Azt is felfedezték, hogy egy szárnyprofil hátsó részének közelébe telepített egyetlen segédszárnysor megakadályozta, hogy a hátsó él közelében lévő nagy nyomású levegő a szárny eleje felé kússzon. Ez fontos, mert az azon a területen lévő kis nyomású levegő szükséges a felhajtóerő létrejöttéhez. Öt segédszárnysor hozzáadása a szárnyprofilhoz akár 45%-kal is növelte a felhajtóerőt és 31%-kal csökkentette a légellenállást. A kutatók fedőtollak által inspirált segédszárnyakat csatoltak egy szárnyprofilhoz egy szélcsatornában (a képen), hogy teszteljék a segédszárnyak légáramlásra gyakorolt hatását.

Fotó: Lori Nichols/Princeton University / Science News A rá következő távirányítású repülőgéppel való tesztek is azt mutatták, hogy a segédszárnyak mérséklik az átesést, 9%-kal növelve a repülőgép állásszögének tartományát. (Az átesés az a jelenség, amikor nagy állásszögben hirtelen csökken a felhajtóerő.) A segédszárnyak javították a repülés stabilitását is. Ez a megnövelt tartomány akkor lehet különösen hasznos, amikor a repülőgép nagy széllökések közepette repül, vagy amikor nagyon rövid leszállópályán landol. A segédszárnyak nélkül nem lehet ilyen manővereket biztonságosan végrehajtani. (Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)

