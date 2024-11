Schütz Ödön – a magyarországi armenisztika atyja

Schütz Ödönnek a magyarországi armenisztika számára kulcsfontosságú munkáiból ki kell emelnünk az 1995-ben megjelent Hajk és Bél harca című irodalmi antológiáját, amely A régi örmény irodalom kincsestára I. alcímet viseli. Schütz nemcsak a bevezető történeti-kultúrtörténeti fejezeteket írta, hanem saját maga válogatta, és nemegyszer fordította is az irodalmi szemelvényeket. A kötet az ősi örmény krónikák, az egyházi irodalom, valamint a népköltészet és műköltészet segítségével kalauzolja végig az olvasót a XIX. századig, átfogó képet rajzolva az örmény irodalom történetéről, műfajairól. A második kötetben Movszesz Khorenaci V. századi krónikáját (Nagy-Örményország története) tervezte közreadni a saját fordításában, jegyzetekkel és történeti esszével ellátva. Halála sajnos megakadályozta ennek és további jelentős terveinek megvalósulását.

Nemzetközileg legjelentősebb művének tekinthető az 1968-ban megjelentetett An Armeno-Kipchak Chronicle on the Polish–Turkish Wars in 1620–1621 című monográfiája, amely lényegében az 1964-ben sikerrel megvédett kandidátusi értekezésének angol nyelvre átültetett változata.

Tudósi és emberi nagyságát jól tükrözi, hogy Schütz Ödön személyét és munkásságát egyidejűleg értékelte nagyra az egyébként egymással szinte kibékíthetetlen ellentétben álló örmény és török tudós társadalom.

Többek között egyszerre lehetett az Örmény Tudományos Akadémia külső tagja és a Musztafa Kemál Atatürk által életrehívott Türk Dil Kurumu (Török Nyelv Társasága) tagja. Ezenkívül, a hidegháború korszakában egyszerre tudott jó kapcsolatokat ápolni a keleti és a nyugati örmény tudományos intézményekkel.