A szultán, akitől még halála után is tartottak

Szulejmán szultán Szigetvár-turbéki mauzóleumának, valamint a mellé épített dzsámi és derviskolostor tudományos rekonstrukciója. A rekonstrukción még nem tüntették fel a türbe körüli oszmán települést, mivel ennek csak most kezdődött el a feltárása

Fotó: Pap Norbert

Mindezzel Szulejmán jelentősen hozzájárult az önálló Erdélyi Fejedelemség későbbi létrejöttéhez is.

Utolsó nagy vállalkozása Magyarország ellen irányult:

1566. szeptember 6-án Szigetvár elhúzódó ostroma közben halt meg;

halálát a sereg elől eltitkolták,

a vár két nappal későbbi bevétele után belső részeit Szigetvár mellett temették el, és

föléjük szentélyt emeltek.

2018 decemberében jelentették be, hogy a szigetvár-turbéki szőlőhegyen minden valószínűség szerint megtalálták Szulejmán szultán sírhelyét, az egykori mauzóleumot, valamint egy oszmán kori települést. A Szigetvár-turbéki lehet az első, teljes egészében feltárt derviskolostor, melynek helyszínén jelenleg is folynak az ásatások. A hosszú távú elképzelések között szerepel a türbét és környezetét bemutató, európai jellegű és jelentőségű – látogatóközpontot is magába foglaló – kulturális-turisztikai emlékhely kialakítása.

Pártolta a tudományokat és művészeteket

I. Szulejmán az Oszmán Birodalom legkiválóbb uralkodója volt, aki kiérdemelte a Nagy melléknevet. Fellendítette az ipart és a kereskedelmet, hidakat, utakat, vízvezetékeket és mecseteket építtetett. Ez utóbbiak közül a legpompásabb a Szulejmán-mecset Isztambulban, ahová magát a szultánt is eltemették. A törököknél Törvényhozóként (Kánuni) emlegetik, mert parancsára készült el az iszlám vallásjog, a saría által nem szabályozott helyzetekre vonatkozó világi törvénykönyv. Kiváló hadvezér és a kor viszonyai között igazságosnak mondható fejedelem volt, aki tisztségviselőit nem származás vagy vagyon, hanem érdem alapján választotta ki. Viszonylag toleráns volt a keresztényekkel és a zsidókkal, utóbbiak üldözését be is tiltotta.