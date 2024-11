Tengeri meztelen csiga: ott találták, ahol nem kellene lennie

24 éve nem tudják a tudósok, hogy valójában mi is ez a rejtélyes állat. Csigaszerű lábai miatt azt gondolták, hogy puhatestű, de bizarr ujjszerű nyúlványai és lapos farka mást sugallt, ragyogó testéről nem is beszélve. A szakértők most megerősítették, hogy a rejtélyes puhatestű egy tengeri meztelen csiga. A Bathydevius caudactylus nem olyan, mint más tengeri meztelen csiga. A tengeri meztelen csigák árapályos medencékben, korallzátonyokon, vagy a tengerfenéken lebzselnek, míg mások a nyílt vizek felszínközelében lebegnek. De ez nem.

Fotó: Monterey Bay Aquarium Research Institute / BBC Science Focus

A tengeri meztelen csiga az abisszális zónában él

Az első ízben a Deep-Sea Research Part I. magazinban leírt állat az első tengeri meztelen csiga, amit az amerikai kutatók az óceán abisszális zónájában találtak. Ez az óceánnak az a része, ahol állandóan teljes sötétség van. Ez a zóna a felszín alatt 1 kilométerrel kezdődik és 4 kilométer mélyen végződik.

Hogy megfejtsék milyen állat, a tudósoknak távirányítású óceánjárművel 150 észlelést kellett szerezniük. Ekkor a kutatók felfedezték, hogy nem csak furcsa ujjszerű nyúlványai vannak és csigaszerű lábai, hanem lapos farka és bizarr „orális kapucnija” is. Úgy vélik, hogy ez segít elfogni a prédát, akárcsak egy Vénusz légycsapója. Azt is felfedezték, hogy a meztelen csiga biolumineszcenciával küzd a víz állandó sötétsége ellen. A biolumineszcencia az a jelenség, amikor az állatok kémiai reakciók által fényt bocsátanak ki a testükből.

Ez a csiga a ragadozókat úgy zavarja meg, hogy színes szerveit átlátszóvá teszi, és még farkának furcsa ujjszerű részeit is elkülöníti ragyogó testétől.

Ezek a felfedezések megerősítik a mélyóceán természeti erőforrásainak kiaknázása miatti aggodalmakat. Ez a régió alig felfedezett és nem eléggé ismert. Minél többet tudunk a mélytengerben lévő közösségekről, annál jobban tudunk gondoskodni az óceánról.

(Forrás: BBC Science Focus: https://www.sciencefocus.com/)