Ez a tudatos álmodás titka

A tudatos álmodás tulajdonképpen olyan állapotot jelent, amikor az álmodó képes tudatosan befolyásolni álmát, sőt akár még ébrenlét közben is tudatában van annak, hogy álmodik. Ezt az állapotot különböző technikákkal lehet elérni, és most már a kutatók is egyre inkább felfedezik, hogy a tudatos álmodás nemcsak egy izgalmas élmény lehet, hanem terápiás eszközként is alkalmazható - többek között a narkolepszia kezelésében.