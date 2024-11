Feltárulnak a Pentagon titkos aktái: itt az igazság az UFO-észlelésekről

1997. március 13-án az arizonai Phoenix város lakói egy különös és megmagyarázhatatlan jelenség szemtanúi voltak; több száz ember figyelt fel egy hatalmas, V-alakú formációra, amely lassan és csendben haladt az égbolton. Az alakzatot öt fényes, fehéres színű fénypont alkotta, amelyek egyenlő távolságra helyezkedtek el egymástól. A szemtanúk beszámolói szerint a tárgy futballpálya nagyságú volt, mozgása során pedig egyáltalán nem bocsátott ki hangokat. Az egyik szemtanú, Tim Ley, így emlékezett vissza: „Ahogy felnéztünk, láttuk, hogy a fények egy hatalmas, sötét háromszög részei, amely lassan haladt felettünk. Elképesztően közel jött, szinte karnyújtásnyira volt tőlünk.” A jelenséget nemcsak Phoenixben, hanem Arizona más részein is észlelték, sőt, Nevadából és Mexikóból is érkeztek jelentések. A phoenixi fények rejtélye azóta is az egyik legjelentősebb UFO-észlelésként ismert.

Bár az UFO-észlelések története egészen az ókorig nyúlik, csak a közelmúltban kezdtek el tudományosan foglalkozni a kérdéssel

Fotó: Science Photo Library via AFP

UFO-észlelés az ókortól napjainkig és a jelenséget vizsgáló első tudományos program

Az UFO (Unidentified Flying Object) jelentése: azonosítatlan repülő tárgy. Ez nem feltétlenül utal földönkívüli eredetre, hanem olyan tárgyakat vagy jelenségeket jelöl, amelyek természetét a megfigyelés időpontjában nem tudjuk megmagyarázni. Az UFO-észlelések közé tartozhatnak furcsa fények, gyorsan mozgó objektumok vagy akár radaron megjelenő anomáliák is.

UFO-észlelések már a történelem korai időszakában is voltak; az ókori egyiptomi, kínai és római feljegyzésekben is találhatók utalások különös égi jelenségekre. Például az időszámításunk előtti 329-ben Nagy Sándor katonái állítólag tüzes korongokat láttak az égen. Európában számos vallási témájú ábrázoláson tűnnek fel különös fények és tárgyak, 1561-ben Nürnbergben pedig szokatlan objektumokra figyeltek fel a város lakói. Utóbbi észlelésre azóta is próbálnak magyarázatot találni a szakértők; egyesek szerint az emberek szimpla csillagászati jelenség tanúi voltak, mások paranormális eseményt sejtenek a háttérben.

Az első, igazán mai értelemben vett UFO-észlelés ugyanakkor egy amerikai pilótához, Kenneth Arnoldhoz köthető; a férfi 1947. június 24-i bevetése során kilenc gyorsan mozgó tárgyat jelentett a Washington-hegy felett, ezzel megteremtve a népszerű „repülő csészealj” kifejezést.

Az UFO-jelenségeket vizsgáló tudományos programok az évek során különböző módszereket alkalmaztak. Az 1950-es években az USA Légiereje indította el a Project Blue Book nevű kutatást, amely több mint 12 000 UFO-észlelést gyűjtött össze. A kutatók túlnyomó többsége azonban ezeket az eseteket természeti jelenségekkel, emberi tévedésekkel vagy technikai hibákkal magyarázta.