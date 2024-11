Döbbenetes dolog derült ki a hosszú ideig tartó ülésről

A Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a hosszan tartó ülés – legyen az ülőmunka, órákig tartó ülő, fekvő vagy fekvő tevékenység – jelentősen növeli a szívelégtelenség és a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát. Ezektől a veszélyektől ráadásul még azok sem teljesen védettek, akik folyamatosan edzenek vagy aktív testmozgást végeznek.

Fotó: Getty Images

A modern élet az ülésre ösztönöz bennünket, legyen szó akár az íróasztalnál végzett munkáról, a vezetésről az autóban vagy csak a kanapén lazításról. Ez nem újdonság: régóta tudjuk, hogy a hosszabb ideig tartó ülés ártalmas. Egyes tanulmányok azt mutatják, az aktív életmód valamelyest ellensúlyozhatja a károkat, de az új kutatás szerint nem az összes okozott káros hatást.

A brit Biobank tanulmánya közel 90 ezer résztvevő adatait használta fel: a kutatók csuklón viselt mérőeszközök segítségével értékelték a napi aktivitási szintet, akiket átlagosan nyolc éven keresztül követtek nyomon.

Az elemzésből kiderült, hogy az ülőmunka szorosan összefüggött a szívvel kapcsolatos betegségek, köztük a pitvarfibrilláció (AF), a szívinfarktus (MI), a szívelégtelenség (HF) és a szív- és érrendszeri (CV) halálozás megnövekedett kockázatával.

Kulcsfontosságú küszöbértéket azonosítottak az ülés kapcsán

A résztvevők átlagos „ülőideje” napi 9,4 óra volt, és már egyetlen plusz óra is meredeken növelte a kockázatokat. Úgy tűnt, hogy a fordulópont a napi 10,6 óránál található. A mozgásszegény idő felső szegmensébe tartozók esetében a szívelégtelenség kockázata 45 százalékkal, a szív- és érrendszeri halálozás kockázata pedig 62 százalékkal ugrott meg. Ezek a számok még azoknál is fennmaradtak, akik teljesítették a széles körben ajánlott heti 150 perc mérsékelt és erőteljes fizikai aktivitást (MVPA).

Eredményeink alátámasztják az üléssel töltött idő csökkentését a szív- és érrendszeri kockázat csökkentése érdekében. A napi 10,6 óra egy potenciálisan kulcsfontosságú küszöbérték, amely a szívelégtelenség és a szív- és érrendszeri halálozás növekedéséhez vezethet. A túl sok ülés vagy fekvés káros lehet a szív egészségére, még azok számára is, akik aktívak

– mondta Shaan Khurshid, a Massachusetts General Hospital kardiológusa és a tanulmány társszerzője a ZME Science online tudományos portálnak.