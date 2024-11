Víz alatti hegynek ütközött egy amerikai atom-tengeralattjáró, hatalmas a pusztítás

A súlyosan sérült tengerlattjáró a szárazdokkban

Fotó: U.S Navy

A vizsgálat azt is kiemelte, hogy a legénység tagjai sérülten is minden erejükkel azon dolgoztak, hogy megakadályozzák a tengeralattjáró elsüllyedését. 20 matrózt és tisztet ezért is kitüntettek az eset után.

Hogyan ütközhet egy víz alatti hegynek egy modern tengeralattjáró?

A balesetet vizsgáló haditengerészeti különbizottság persze elsősorban arra kereste a választ, hogyan fordulhatott elő, hogy a legmodernebb technikával felszerelt San Francisco vakon nekiszáguldjon egy óceáni hegycsúcsnak. Egészen más lett volna a helyzet, ha egy váratlanul felbukkant tárggyal karambolozott volna a tengeralattjáró, de itt egy hegycsúcsról volt szó.

A szakértők megállapították, hogy a navigációért felelős tisztek és tiszthelyettesek nem a legfrissebb adatok alapján vezették a San Franciscót, bár a fedélzeten ott voltak a legutolsó navigációs térképek is. A jegyzőkönyv kimondta:

Ha a San Francisco parancsnokai és az őrség tagjai betartották volna a navigációs szabályokat, az ütközést valószínűleg el lehetett volna kerülni, vagy kisebb lett volna a becsapódás ereje. Így meg lehetett volna akadályozni a súlyos sérüléseket, illetve a legénység egy tagjának halálát.

A vizsgálati jegyzőkönyv ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a víz alatti hegységek területe 29 millió négyzetkilométer, és 100 ezer hegycsúcs található a tengerek alatt. A tengeralattjárók navigációja a legmodernebb berendezésekkel is bonyolult, mert a rádiójelek csak különleges formában, és csak igen lassan jutnak el több száz méter mélyre. A globális helyzetmeghatározó műholdrendszer, a GPS jelei pl. visszapattannak a tenger felszínéről, ezért a GPS használhatatlan a mélyben hajózó tengeralattjárók számára.

Amerikai atom-tengeralattjáró szonárszobája, a képernyőkön a vízalatti zajokat figyeli a technikus

Fotó: Reddit

A tengeralattjárók aktív szonárja megmutathatja a víz alatt tárgyakat, így a hegyeket is, de az aktív szonár használata elárulja a tengeralattjáró helyzetét. Ezeket a pingeket sok kilométerről is meg lehet hallani. A tengeralattjárók számára a saját kibocsátott zajuk a legveszélyesebb, a kapitányok pedig arra törekednek, hogy a lehető legnagyobb csendben végezzék el a feladataikat az óceánokon. Ezért a San Francisco sem használta az aktív hangradarjait, a passzív rendszerek pedig ilyen sebességnél csak a tengeralattjáró saját zaját rögzíthették. Vagyis csak hagyományos módon, térképekkel lehetett navigálni.