A legnagyobb magyar fiából lett török pasa

Az ifjú gróf örökölte apja szellemi képességeit, sokoldalú, széles látókörű fiatalemberként élénken érdeklődött a világ gazdasági és technikai újdonságai iránt, és az általa hasznosnak tartott nóvumok meghonosításában igyekezett minél erőteljesebben közreműködni.

Fotó: Magyarságkutató Intézet

Az 1862-es londoni világkiállításon kormánybiztosi megbízatásban tett látogatása során keltette fel a figyelmét a világ első hivatásos tűzoltósága, amely a brit fővárosban működött. Saját elhatározásából beállt több hétre gyakornoknak a tűzoltócsapatba, és a minél teljesebb körű tapasztalatszerzés érdekében zokszó nélkül végezte a hivatással kapcsolatos legalantasabb munkákat is, mint például a tömlők halzsírral való kenegetése.



Hazatérése után nekilátott a munkának, hogy önkéntes tűzoltóegyletet szervezzen. Végül úgy alakult, hogy nem sokkal az első magyar önkéntes tűzoltóság után sikerült létrehoznia az első magyar hivatásos tűzoltóságot is Pest-Budán 1870-ben, és mindkét szervezetnek ő lett a főparancsnoka. Sőt, az év végén megalakulhatott a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség is 17 egylet részvételével, elnöknek természetesen Széchenyi Ödönt választották. Azonban nemcsak a tűz, hanem a víz is érdeklődése középpontjában állt. Rész vett az Első Magyar Gőzhajózási Társulat létrehozására szervezett mozgalomban, de támogatta a Balatoni Yacht Egylet létrejöttét is. A Dunagőzhajózási Társaság hajóin önkéntes szolgálatot teljesített, többször elhajózott Galacig és vissza. A megszerzett vízi jártasságnak köszönhetően sikerült letennie a hajóskapitányi vizsgát. Az 1867-es párizsi világkiállításra saját tervezésű, Hableány nevű kisebb gőzhajóját vezetve jutott el a Duna-Majna-Rajna-Marne-Szajna vízi útvonalon, demonstrálva, hogy adottak a feltételek a kontinens keresztülhajózására. A kétezer kilométeres távot 43 nap alatt sikerült leküzdenie. Útja nagy sikert aratott Párizsban, hajója elnyerte a világkiállítás aranyérmét. III. Napóleon francia császár, aki feleségével próbautat is tett a gőzösön, a francia Becsületrendet adományozta Széchenyi Ödönnek.