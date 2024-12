A NASA bemutatta az űrhajót: ezzel megy két év múlva ember a Holdra

Az Artemis űrhajót egy másik hordozórakétával 2014-ben lőtték fel először

Fotó: NASA

Az Orion maga sem kicsi, 20 méter magas, és az elődjéhez képest egy asztronautával többet, négy embert szállít majd a Holdig. A négy űrhajósnak 21 napra elegendő vize, élelmiszere és levegője lesz az Orion fedélzetén. Ha az űrhajó dokkol egy űrállomásra, akkor természetesen jóval tovább használható akár lakótérként is. A belső tér pl. új tervezésű vécét kapott, amelynek a használata nőknek és férfiaknak is könnyebb lesz az eddiginél. A tervezők a napkitörésekre is felkészültek: az asztronauták két, vastag falú raktárhelyiségbe húzódhatnak a napkitörés idején.

Az Orion űrhajó földi makettje, ahol az asztronauták műr gyakorolják az űrrepülés feladatait

Fotó: Chris Swanson / NASA

Az űrhajó tetejére egy mentőrakéta-rendszer szerelnek, amely vészhelyzetben leemeli az űrhajót a hordozórakétáról.

Az Orion nyomásálló, alumínium törzsét 1,300 hőszigetelő lapból álló burkolat védi az űrbéli hideg, illetve a visszatéréskori forróság ellen. Ez utóbbit kivédésre egy külön hővédő pajzsot is szerelnek az Orion aljára, mert az űrhajó alsó része 2760 fokon izzik a légkörbe lépéskor.

Az űrhajó repüléséről készítette ez az ismeretterjesztő kisfilmet a NASA:

A rendszer első tesztrepülésén, az Artemis I küldetésen, 2022-ben pedig ilyen felvételeket készített az Orion úrhajó kamerája.

A leszállóegység

Az Artemis I repülésének kilencedik napján a Föld a világűrből

Fotó: NASA

Az űrhajó kb. 5 napig utazik majd a Holdig, ahol összetalálkozik a SpaceX vállalat Starhsip leszállóegységével (Human Landing System, HLS). A Starship HLS majdnem egyenes vonalú, elnyújtott ellipszis alakú pályán (Near-Rectilinal Halo Orbit, NRHO) várja az Oriont. Ennek a pályának a jellegzetessége, hogy a legközelebbi ponton 3000 kilométerre lesz a Hold északi sarkától, a legtávolabbin pedig 70,000 kilométerre, a mélyűrben, a déli sarktól. A NASA azért választotta ezt a pályát, mert így szinte azonnali lesz a kommunikáció az asztronauták és a Hold minden pontja, illetve a földi irányítók között.

Az 50 méter magas Starship leszállóegység a Holdon

Fotó: NASA

A Starship HLS 50 méter magas űrhajó lesz, amely 100 méterrel a holdfelszín fölött kezd majd fékezni. majd lassan, függőlegesen leszáll. Két asztronauta kb. egy hetet tölthet majd a fedélzetén, az Apollo szűk leszállóegységénél sokkal kényelmesebben. A munkát egy lift is segíti majd, hiszen az űrhajó magassága egy 17 emeletes házénak felel meg. A Starship HLS-t két légzsilippel is ellátják, tehát az egyik meghibásodása nem járhat katasztrofális következményekkel. A leszállóegység 100 napig lesz üzemképes a Hold körüli pályán, és saját napelemekkel termeli majd az energiát.