Repülés: majdnem ezer évvel korábbi, mint ahogy eddig tudtuk

Jézus születése Giotto festményén. A betlehemi csillagot is egyesek a Halley-üstökössel azonosítják

Kitűnik ez William of Malmesbury krónikájából is, aki így írt a Halley-üstökös 1066-os felbukkanásáról, illetve ezzel kapcsolatosan Elimer szerzetesről: „ Egy üstökös, egy csillag, amely hosszú tüzes farkát húzza végig az égen királyságok változásit jósolva… Kolostorunk egyik szerzetese, név szerint Eilmer, rémülten meghajolt a ragyogó csillag láttán, és bölcsen felkiáltott: Jöjj! Sok anya bánatára érkezel; láttalak már korábban is. de most sokkal szörnyűbbnek látlak téged, és azzal fenyegetődsz, hogy pusztulást vetsz erre a földre."

A Halley-üstökös 1986-ban készített fotója

Miközben a krónikás, William, Eilmer nevét említette az írásában, úgy gondolta itt az ideje, hogy elmeséljen róla egy anekdota-szerű történetet is, amelyet valószínűleg akkor jegyeztek le eredetileg amikor Elimer fiatal novíciusként belépett a malmesburyi apátság szerzetesközösségébe. "Azokra az időkre tanult ember volt már, érett öregkorban, aki kora fiatalságában egy figyelemre méltó merész tettett kockáztatott meg. Valamilyen módon, alig tudom, milyen módon, szárnyakat erősített a kezére és a lábára. Úgy repülhetett, mint Daedalus, és a szellőt egy torony csúcsán összeszedve többet repült, mint egy furatúra távolsága"- írta a repülésről, ami mai mértékkel 201 méternek (660 lábnak) felel meg.



Úgy repülhetett, mint a mai modern wing suit használói



„Bár az egyirányú repüléshez használt repülő felszerelésről nincs jó leírásunk, William of Malmesbury beszámolója "pennákat" említi, tollakra vagy szárnyakra utalva”-értelmezi a krónika vonatkozó részét Lynn White történész. "Ebből arra kell következtetnünk, hogy Eilmer jelentős méretű merev szárnyakkal repülhetett, mivel ezeket a karjához, illetve a lábához erősítették" – vélekedik a történész. "Valószínűleg úgy tervezték meg eredetileg ezeket a szárnyakat, hogy a madarakéhoz hasonlóan csapkodjanak, de ezek valójában inkább siklórepülésre lehettek alkalmasak" – állítja a történész.

A wing suit előfutára lehetett Elimer szerkezete, amellyel őt tekinthetjük a repülés első valódi úttörőjének

Az eredeti feljegyzésből tudjuk, hogy Elimer repülési kísérlete felemás eredménnyel végződött: először felkapta a légáram, amin eleinte sikeresen vitorlázott néhány tucat métert, de ezután feltehetően egy széllökés miatt megbillent és lezuhant, kezét és lábát törve. William of Malmesbury szerint Elimer túlélte a zuhanást, de élete végéig sánta maradt. Kudarcát úgy értékelte, hogy elmulasztotta a madarakhoz hasonlóan farokkal is felszerelni kezdetleges repülő alkalmatosságát. A szakértők úgy vélik, hogy Elimer repülőszerkezete a mai kedvelt wing suit-hoz hasonlóan működhetett. Noha a vakmerő szerzetes a saját korában nagy hírnévre tett szert az életveszélyes kísérletével, a későbbi évszázadokban azonban feledésbe merült a neve, pedig ő lehetett a repüléstörténet első ismert pionírja.