Tesztelték Einstein leghíresebb jóslatát; döbbenetes eredményt kaptak

A DESI bámulatos eredménye

A most publikált eredmények a DESI működése első évében gyűjtött adatainak elemzésén alapulnak. Az elemzés nyomán már idén áprilisban előállt az univerzum eddigi legnagyobb háromdimenziós térképe, és kirajzolódott az a sejtés, miszerint a sötét energia valószínűleg alakul az idők során. Az áprilisban közölt eredmények a világegyetem barion akusztikus oszcillációknak (BAO) nevezett szerkezeti sajátságát firtatták, amely azt írja le, miképpen csoportosulnak a galaxisok halmazokba a korai univerzum egyenetlenségei következtében. Az új elemzés célkitűzése ennél is tágabb, ún. teljesalak-elemzés, melynek keretében még több információt nyertek ki az adatokból. Ezúttal több hónapnyi további munka befektetésével azt mérték meg, hogyan oszlanak el a tér különböző léptékein a galaxisok. A korábbi tanulmányhoz hasonlóan olyan technikát alkalmaztak, amely az elemzés eredményeit egészen az utolsó pillanatig elrejti az emberi szemek elől, nehogy a kutatók öntudatlanul is valamiféle prekoncepciót vigyenek bele az értelmezésbe.

„Mind a BAO, mind a teljesalak-elemzés eredményei igen látványosak – jelentette ki Dragan Huterer, a Michigani Egyetem tanára és a DESI kozmológiai eredményeket értelmező csapatának társvezetője. – A DESI most első alkalommal vizsgálta a kozmikus struktúra növekedését. Ez óriási új lehetőség arra, hogy a módosított gravitációs elméleteket ellenőrizzük, és pontosítsuk a sötét energiáról alkotott modelljeink korlátait. És ez még csak a jéghegy csúcsa.”

Az együttműködésben részt vevő tudósok jelenleg az első három évben összegyűjtött adatokat elemzik, és reményeik szerint 2025 tavaszán be tudják mutatni a sötét energiával és az univerzum tágulási történetével kapcsolatos legfrissebb eredményeket.

A DESI-adatok most kiterjesztett elemzése egybecseng azokkal a korábbi várakozásokkal, amelyek már előrevetítették a sötét energia időbeli változását.

„A sötét anyag teszi ki a világegyetem mintegy negyedét, a sötét energia pedig további 70 százalékát, miközben egyikről se tudjuk igazán, hogy micsoda – emelte ki Mark Maus, a Berkely Laboratórium doktorandusza, aki az új elemzés elméleti és validációs modelljein dolgozott. – Lenyűgöző az a lehetőség, hogy az univerzum egészéről felvételeket készíthetünk, amelyek segítenek ezeknek a nagy, alapvető kozmológiai kérdéseknek a megválaszolásában.”