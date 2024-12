Megtalálták Andrew Jackson amerikai elnök 28 rabszolgájának a sírját

Jason Zajac, az Andrew Jackson Alapítvány elnöke és ügyvezető igazgatója azt nyilatkozta, történelmileg jelentős felfedezés, hogy több évtizedes keresés után a legnagyobb valószínűséggel azoknak az embereknek találták meg a temetőjét, akik a Hermitage ültetvényen voltak rabszolgák.

Az egyik olyan épület rekonstrukciója, amit Andrew Jackson rabszolgái használtak a Tennessee államban, Nashvilleben lévő The Hermitage (Az Ermitázs) ültetvényen.

Fotó: Live Science

Andrew Jackson emberekkel kereskedett

A késői 18. és a korai 19. században Jackson emberekkel kereskedett otthona, Nashville, és az Egyesült Államok más déli államai között. Az Egyesült Államok hetedik elnöke gazdagságának a rabszolgaság volt az elsődleges forrása. Amikor ő lett az Egyesült Államok elnöke, a Fehér Házba vitte azokat az embereket, akiket a rabszolgáivá tett. 1804-ben Jackson vásárolt 172 hektár földet Nashvilleben és az ingatlannak a The Hermitage nevet adta. Jackson 1845-ben bekövetkezett halálának idejére az ültetvény már több mint 405 hektárra növekedett. Annak ellenére, hogy 1845-ig több tulajdonosa is volt a birtoknak, a temető helyét nem építették be, és nem is termesztettek ott később sem semmit.

Amennyire lehetett, zavartalanul hagyták az egykori rabszolgák temetőjét az utóbbi 180 év során.

Bár a korábbi arra tett kísérletek, hogy megtalálják a régóta elveszett sírokat sikertelenül végződtek, de a technológiai fejlődés és az új finanszírozás eredményeként idén megtalálták a temetőt. A régészek januárban fedezték fel a temetőt körülbelül 305 méterre az ültetvény fő házától, egy kicsi dombon, egy patak mellett. A szakértők régi térképek segítségével, valamint terepi felmérésekkel és légi felvételekkel azonosították a sírokat, amikre egy 1935-ös beszámoló hivatkozott. A csapat a mintegy 2 hektáros kutatási területen eltávolította a növényzetet, hogy felfedjék azoknak a talajsüppedékeknek a sorát, amik erősen egy temetőre utaltak. Hogy elkerüljék a sírok szükségtelen megzavarását, a régészek talajradart alkalmaztak, a jelöletlen sírok azonosításához, meghatározva a Hermitage ültetvényen eltemetett egyének sírjainak valószínű helyszínét.

Andrew Jackson a The Hermitage ültetvényen lévősírját más sírkövek veszik körbe.

Fotó: Live Science

Bár a radar 28 lehetséges, illetve feltételezett sírt azonosított, bár könnyen kiderülhet, hogy mégsem mindegyik sír, mint ahogyan az is lehetséges, hogy a jövőben fognak még további sírokat találni.