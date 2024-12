Anjikuni-rejtély: máig megoldatlan a 20. század legtitokzatosabb eltűnési ügye

Joe Labelle, a Québec tartományból származó francia felmenőkkel rendelkező prémvadász rendszeresen járta a Kazan folyó és az Anjikuni-tó környéki elhagyatott vadont, hogy sarki rókára, rozsmákra és más prémes állatokra vadásszon. A sarkkörhöz közeli fagyos vidék Kanada kietlen területeihez tartozik, ahol leginkább csak a hideg éghajlati viszonyokhoz szokott inuit, vagy eszkimó őslakosság érzi otthon magát.

Az Anjikuni-rejtélyként ismert eltűnési ügy helyszíne, az Ajnikuni-tó környéke

Fotó: Wikimedia Commons



Még a sok mindent átélt prémvadász is halálra rémült a kísértetfaluvá vált eszkimó településen



1930. november elején Labelle a fagyos vadonban eltöltött több napos vadásztúra után úgy döntött, hogy felkeresi az Anjikuni-tó melletti apró inuit falut, ahová már többször betért az embert próbáló magányos vadásztúrái után felmelegedni és enni egy jót. A 40-50 fős eszkimó falucska itt élő barátságos lakóit már régóta ismerte, akikkel szívélyes és jó kapcsolatot ápolt, hiszen gyakran talált menedékre náluk a tundrán tomboló hóviharok elől. Joe Labell november 13-án késő este érte el a település határát, és már alig várta, hogy betérjen az egyik jól fűtött meleg kunyhóba, hogy a pattogó tűz mellé telepedve megmelengethesse a kemény fagytól elgémberedett végtagjait. A derült és ordítóan hideg éjszakában a telihold ezüstös fénnyel vonta be a hóba süppedt tájat, amiből feketén rajzolódtak ki a fából ácsolt eszkimókunyhók sziluettjei.

Az Anjikuni-rejtély a tó melletti falvacskában élt inuitok titokzatos eltűnéséhez fűződik

Fotó: Pinterest

A faluba érve Labelle számára először a nyomasztó csend tűnt fel; nem hallotta sem a kutyák csaholását, és fény sem szűrődött ki sehonnan. A házak közé érve többször is elkiáltotta magát de nem érkezett válasz; a kis falu továbbra is sötétségbe és fenyegető némaságba burkolózott. A vadon viszontagságaitól megedződött prémvadász mindennek, csak félősnek nem volt mondható, de ez a szokatlan és kísérteties csend most őt is megrémítette. Ezért levette válláról a puskáját, és a fegyvert kézben tartva nyitott be a hozzá legközelebb fekvő kunyhóba. Belépve minden felszerelési tárgyat a helyén talált, a tűzhelyen félig megfőtt ételre bukkant, de rajta kívül egyetlen teremtett lélek sem tartózkodott a fakunyhóban. A prémvadász ösztönei azt súgták, hogy valami nagy szörnyűség érhette a falu lakóit. Amikor kilépett a kunyhóból, a falucska végén az egyik házból kiszűrődő halvány derengésre lett figyelmes.