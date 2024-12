Visszatért és aggasztóan megváltozott egy elfeledett baktérium

A tífusz, pontosabban a hastífusz, egy bakteriális fertőzés, amelyet a Salmonella enterica nevű baktérium egy meghatározott típusa, a Typhi okoz. A betegség szennyezett víz vagy élelmiszer fogyasztásával terjed, különösen rossz higiénés körülmények között. A tünetek közé tartozik a magas láz, gyengeség, hasi fájdalom, fejfájás, és néha bőrkiütés is megjelenik. Kezelés nélkül akár halálos is lehet: az esetek 10-20 százaléka végződik tragédiával. A modern orvostudomány fejlődése lehetővé tette az antibiotikumok széles körű alkalmazását, amelyek hosszú időn át hatékonyak voltak a tífusz kezelésében. Azonban az antibiotikumok helytelen és túlzott használata miatt a baktérium ellenállóvá vált a terápiákkal szemben. Az antibiotikum-rezisztens tífusz ma már a világ számos országában megjelent - írja a The Lancet Microbe című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány.

Az antibiotikum-rezisztens tífuszt terjesztő baktérium

Fotó: BSIP via AFP

Nagy a baj: terjed az antibiotikum-rezisztens tífusz

Az antibiotikum-rezisztens baktériumok nem számítanak új keletű problémának, terjedésük ugyanakkor az utóbbi évtizedekben ijesztő ütemben felgyorsult. A baktérium egyik legveszélyesebb formája, az úgynevezett XDR (extensively drug-resistant) tífusz, először 2016-ban Pakisztánban jelent meg, és gyorsan dominánssá vált az országban.

Az XDR tífusz törzsei ellenállnak az első vonalbeli antibiotikumoknak, például

az ampicillinnek,

a klóramfenikolnak,

és a trimetoprim/szulfametoxazolnak.

Még az újabb antibiotikumok, például a fluorokinolonok és a harmadik generációs cefalosporinok sem bizonyulnak hatékonynak.

Egyetlen orális antibiotikum maradt, amely hatékony a XDR tífusz ellen: az azitromicin. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az azitromicin-rezisztens törzsek is terjedőben vannak. Amennyiben ezek a törzsek elterjednek, a tífusz kezelése rendkívül nehézzé és költségessé válik.

A tífusz globális jelenléte

A tífuszos esetek 70 százaléka Dél-Ázsiában fordul elő, különösen Indiában, Pakisztánban, Nepálban és Bangladesben gyakori a betegség. Az elmúlt években azonban az antibiotikum-rezisztens tífusz nemzetközi terjedését is dokumentálták: az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Afrika több részén is megjelentek fertőzések.