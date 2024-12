Árva négylábúak karácsonya – Így segíthetünk nekik

Bár az állatok nem tudnak különbséget tenni ünnepnap és hétköznap között, a menhelyeken lévő kutyáknak, macskáknak, lovaknak, disznóknak és egyéb állatoknak bármilyen segítség és adomány jól jön, a karácsony pedig kiváló apropó arra, hogy segítsünk nekik. Mutatjuk, hogyan tehetjük mindezt.

Fotó: Canva / Greendex

Pénzadomány

Bármilyen menhely vagy állatvédő szervezet számára óriási segítség akár a legkisebb összegű támogatás is. Pénzt utalni egyfelől nekünk is egyszerűbb, hiszen a nagy rohanás közepette is egy gombnyomással megoldható, másrészt az adományozottak is arra fordítják majd, amire éppen igazán szükségük van: élelemre, orvosi ellátásra, javításra, infrastruktúrára.

Régi takarók, pokrócok

Az ünnepek előtti nagytakarítás kiváló alkalom lehet a tárgyaink, ruháink selejtezésére. A régi, nem használt ágyneműket, pokrócokat, meleg takarókat, szivacsmatracokat ne a kukába dobjuk, hanem gondoljunk az állatmenhelyekre, akik mindig nagyon szívesen fogadják az ilyen jellegű adományokat is.

A menhelyi cicáknak és kutyáknak mindig jól jön egy meleg takaró.

Fotó: Canva / Greendex

Használaton kívüli állatfelszerelések

Ha nekünk is van kutyánk, cicánk, akkor szinte biztos, hogy lapul a szekrény mélyén olyan régi nyakörv, póráz, fekhely, szállítódoboz, játék vagy egyéb eszköz, amit a mi kedvencünk már nem használ, de még megfelelő állapotban van. Ahelyett, hogy ezeket a tárgyakat tovább hagynánk porosodni, adjuk oda inkább a menhelyeknek!

Állateledel

Akár egy zsák táppal is rengeteget segítünk azoknak a szervezeteknek, akik nap mint nap hősies küzdelmet vívnak azért, hogy a sok gazdátlan állatot jól tudják lakatni. Akkor is jusson eszünkbe ez a lehetőség, ha a saját kisállatunk valamilyen okból új tápra vált, és emiatt megmarad valamennyi az előzőből. A legcsekélyebb mennyiség is jól jön a menhelyi kutyáknak és macskáknak.

Építőanyag

Sokszor előfordul, hogy a házunk körüli javítások, felújítás, építkezés során pont annyi kerítésléc, zsalukő, fagerenda, hullámpala vagy egyéb anyag marad meg, amennyit már semmi máshoz nem lehet felhasználni, csak a kert végében tornyosulna évekig. Az efféle felajánlásoknak is rendkívül örülnek a menhelyeken, hiszen mindig akad javítanivaló a területen, vagy akár új kennelek, karámok építéséhez is felhasználhatók a maradék anyagok. Ráadásul az építőanyag rendkívül drága, így óriási segítség, ha nem kell megvenni.