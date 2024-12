A tengerbe zuhant egy chartergép a Karib-tengeren, 189 ember meghalt

A gép útvonala, a grafikáról hiányzik a ganderi technikai leszállás

Az út eseménytelennek ígérkezett a tapasztalt személyzet számára. A 61 éves Ahmed Erdem kapitány közel 25 ezer repült órával rendelkezett, és a típuson is már majdnem 2 ezer órát repült. Az elsőtiszt, Aykut Gergin (34) 3,500 repült órát tudhatott maga mögött, igaz, a Boeing 757-esen még csak 71-et. De hát minden pilóta nulláról kezdi. A személyzethez tartozott egy harmadik pilóta is a hosszú út miatt. Muhlis Evrenesoglu (51) már 15,000 órát repült, bár a típuson neki is jóval kevesebb, 121 órája volt.

Az utolsó légiutas-kísérő is megérkezett 3 óra után. A személyzet átvette a gépet, és az elsőtiszt körbejárta a 12 éves Boeing 757-est. Ez a kor nem számít soknak a repülésben, a lényeg mindig a rendszeres és megfelelő karbantartások és ellenőrzések elvégzése. Mivel a hajtóműveket nemrég tesztelték, mindennek rendben kellett lennie. Igaz, a karbantartási kézkönyvben nem szerepelt, hogy a teszt után a szerelők letakarták volna a hajtóműveket és a műszerek érzékelőit, az ún. Pitot-csöveket, de ezzel nem foglalkozott kapitány és az elsőtiszt sem.

A Pitot-csövek fontossága

A piros karikák jelzik a sokféle érzékelőt és Pitot-csövet egy modern Airbus 350 típusú gép orrán

Anélkül, hogy olvasóinkat túl sok műszaki részlettel terhelnénk, lényeges tudni, hogy a repülőgépek műszerei tulajdonképpen a nyomás változásának segítségével mérik a sebességi és magassági adatokat. A műszerek maguktól nem érzékelik a nyomásváltozást, ezt a gép törzsén kívül elhelyezett kis csövek teszik lehetővé. Egy-egy utazás alkalmával olvasóink már biztos látták ezeket a kis fém alkatrészeket a gép orránál, az első ajtó előtt. Kis antennákhoz hasonlítanak, a valóságban azonban ezeknek üreges a belsejük. Ezeket hívják Pitot-csöveknek, és ezek nagyon fontos adatokat küldenek az adatgyűjtő számítógépbe (Air Data Unit). Az adatgyűjtő számítógép dolgozza fel a külső adatokat, és alakítja át őket sebességi és magassági értékekre, amelyeket a műszerfalra küld. A kapitány a baloldali Pitot-csövekből érkező adatokat látja maga előtt, az elsőtiszt pedig a jobboldaliakból. A normális az, ha a két érték megegyezik.