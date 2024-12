Cápatámadás történt Thaiföld egyik legnépszerűbb nyaralóhelyén

Erősen vérzett a sikoltozó áldozat, amikor a partra húzták



A német állampolgárságú 57 éves Elke Maier Pahng Nga-i szállodájának strandján ment be a vízbe november 29-én délelőtt. Az asszony a homokos partvonalhoz közel, a sekély vízben úszott, amikor éles fájdalmat és ütést érzett a bal lábszárán. A sikoltozó és erősen vérző nőt a közelben fürdőző turisták húzták ki a partra. Az áldozatot Khao Lak strandjáról a helyi kórházba szállították, majd onnan átvitték egy nagyobb Phuket-i egészségügyi intézménybe, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta- írja a Mail Online. A lábadozó áldozaton ma egy második műtétet is elvégeztek – számolt be róla a helyi sajtó.

Khao Lak homokos tengerpartja

Fotó: Wikimedia Commons/Vincent

Ezzel kapcsolatban Ekkachai Siri rendőr alezredes a következőket mondta: „Az áldozat állapota nagymértékben javult, és ma este ismét megműtik, ha továbbra is jó állapotban lesz. Thon Thamrongnawasawat tengerbiológus, aki a thai vizekben élő cápafajokat tanulmányozza megerősítette, hogy a német turista sérüléseit egy hozzávetőleg két méter hosszú bikacápa okozta. „Lehet, hogy a cápa közvetlenül a sekély tengerfenék felett úszott és észrevette az áldozat csapkodó lábait amiket prédának vélt”- tette hozzá. A szakértő megjegyezte, hogy erre a típusú, úgynevezett prédatévesztéses támadásra utal az is, hogy csak egyetlen harapás érte az áldozatot.

A bikacápa különösen kedveli az egészen sekély partmenti vizeket

Fotó: Wikimedia Commons/Chris Fallows

Miután a cápa felismerte, hogy a turista nem a természetes zsákmányai közé tartozik, elengedte, és elúszott – hangoztatja a tengerbiológus-szakértő.

A harapás az asszony bal lábán mintegy 30 cm hosszú és 15 cm széles sebet szakított fel.

A támadás körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. A helyi lakosok elmondták, hogy néhány nappal korábban láttak cápát a part közelében, de azt nem tudták megállapítani, hogy milyen faj lehetett. A támadás időpontjában a tenger nyugodt volt.



A bikacápa rendelkezik a legnagyobb harapáserővel az összes cápafaj között



A bikacápa (Carcharhinus leucas) a kékcápa-félék családjába (Carcharhinidae) tartozó közepes-nagytestű trópusi cápafaj. A meleg égövön világszerte elterjedt a térítők közötti tengeri területeken, a Csendes-óceántól egészen a Karib-tengerig. Az Indiai-óceán partvidékén a Szunda-szigetektől a Bengáli-öblön és az Arab-tengeren át egészen Afrikáig előfordul. Az afrikai kontinens keleti partvidékén Szomáliától Dél-Afrikáig számít elterjedt fajnak.

Előfordul a Perzsa-öbölben is, ahol nem egyszer mélyen felúszik a Tigris és az Eufrátesz folyamokban.

Az Indiai-óceán perem - és melléktengerei közül egyedül a Vörös-tengerből hiányzik. A bikacápa tipikus sekély vízi cápafaj, amely legfeljebb 30-40 méteres vízmélységig hatol le.