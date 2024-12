Csillagszél buborékot észleletek egy napszerű csillag körül

A HD 61005 csillagnak (Moly néven is ismert) van egy porlemeze, ami saját, az űrön át való mozgása által szárnyszerű alakba suhan egy szárnyszerű alakba söpör. Ezt mutatja a Hubble Űrteleszkóp fekete-fehér képe. A keringő Chandra csillagvizsgáló (színes körök) által készített képen a csillagot egy röntgensugarakban ragyogó gázbuborék veszi körbe.

Fotó: CXC/NASA, C. Lisse et al 2024, STScI/NASA, D.C. Hines et al/The Astrophysical Journal 2007