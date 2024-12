Csokornyakkendőben dolgozott az egyik utolsó hóhér

Az akasztáshoz használt kellékek ma már múzeumi tárgyak

Fotó: Wikimedia Commons

Miután 1956-ban Albert Pierrepoint – saját naplói szerint 550 kivégzés után – visszavonult, Harry Allen főhóhér lett. Ő és Robert Leslie Stewart végezték ki az utolsó két halálra ítéltet Nagy-Britanniában, mielőtt eltörölték ezt a büntetésformát. 1961-ben hajtotta végre az utolsó ítéletet Írországban, de Skóciában is ő volt az utolsó akasztás hóhérja.

1964 augusztusában a manchesteri börtönben végezte ki az utolsó elítéltet.

Nagy-Britanniában 1965-ben felfüggesztették, majd 1969-ben végleg eltörölték a halálbüntetést.

Albert Pierrepoint akasztotta fel a Bergen-Belsen-i női koncentrációs tábor kegyetlen náci parancsnokát Josef Kramert, valamint a hírhedten szadista SS női őrt, Irma Grese-t

Fotó: Wikimedia Commons

Allen munkássága során naplót is vezetett, ahol az egyes általa végrehajtott vagy végignézett kivégzéseket megörökítette. Az utolsó hóhérok egyike az akasztást (ami az első számú kivégzési mód volt) humánus halálnak tekintette, kivégzéskor pedig mindig csokornyakkendőben jelent meg, megtisztelve a halálraítéltet.

A halálbüntetés eltörlése után Allen tengerparti városba költözött feleségével. Egy hónappal élte túl korábbi mesterét, Albert Pierrepoint-ot, 1992 nyarán távozott az élők sorából.

Hóhér a színpadon

A halálbüntetés kérdése nem csak a filozófia szintjén mozgatja az emberi fantáziát. Az utolsó hóhér alakja a filmművészetben is megjelent, de a drámaíróknak is máig ihletet ad. Martin McDonagh ír-angol író 2015-ben mutatta be Hóhérok című darabját, ami Harry Wade (a két utolsó ítéletvégrehajtó nevéből összeállítva) hóhér történetét meséli el a halálbüntetés eltörlésekor.

Az aradi vértanúk kivégzője Thorma János festményén

Fotó: Wikimedia Commons

A színdarab a halálbüntetés problémája mellett, a hivatás és foglalkozás közötti különbség kérdését is érinti és a téma súlyát fekete humorral igyekszik feloldani.

