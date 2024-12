Egy étrend, ami csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát

Az Egészségügyi Világszervezet várakozásai szerint 2050-re 152 millió embernél diagnosztizálják majd a demencia valamilyen formáját. Ez aggasztó kilátás a közvetlenül érintett milliók számára, ami megterhelni majd a hivatásos és otthoni gondozók már most is túlterhelt rendszerét. Szakemberek szerint a megelőzés lehet a legjobb esélyünk. Eddig azonban nem volt világos, hogy mely stratégiák segítenek valóban megakadályozni a demencia kialakulását, de két új tanulmány is gyarapítja a kutatások egyre növekvő számát, amelyek szerint a bélgyulladás csökkentése segíthet.

A MIND étrend csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát

Fotó: Shutterstock

Az Alzheimer's & Dementia című folyóiratban publikált, egyik tanulmány megállapította, hogy a gyulladáskeltő ételekben, például a nagy mennyiségben feldolgozott gabonafélékben, vörös húsokban és telített zsírokban gazdag étrend 84 százalékkal növeli a demencia kockázatát.

A kutatás során összesen 1487 embert követtek nyomon, akiknek átlagéletkora 69 év volt; a tudósok 22,3 évnyi adatot gyűjtöttek az étrendjükről, valamint a teljes demencia és az Alzheimer-kór előfordulási gyakoriságáról. A grafikon végül azt mutatta, hogy a demenciamentes túlélés idővel mindenki esetében csökkent, de a csökkenés lassabb maradt az alacsonyabb étrendi gyulladásindex-pontszámmal rendelkezők esetében.

A demencia és a gyulladáscsökkentő tényezők

Azoknak az embereknek, akiknek az étrendje magasabb gyulladásos értékeket mutatott, nagyobb kockázatot jelzett mind a teljes demencia, mind az Alzheimer-kór kialakulásának. Ezek a pontszámok az olyan gyulladáskeltő tényezők, mint:

a telített zsírok,

a teljes energiabevitel és a szénhidrátok, valamint

az olyan gyulladáscsökkentő tényezők, mint a rostok,

az omega-3 zsírsavak, valamint

az A-, C-, D- és E-vitaminok egyensúlyán alapultak.

Bár ezeket az ígéretes eredményeket meg kell ismételni és tovább kell validálni, a következtetések arra utalnak, hogy az alacsony étrendi gyulladásos index pontszámokkal korreláló étrend megelőzheti a késői demenciát

– mondták a szerzők a ScienceAlert online tudományos portálnak.