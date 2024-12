Demencia megelőzése: segíthet az agyi mikrobiom megértése

Az Alzheimer-kór által érintett idegsejt számítógépes illusztrációja. A narancsszínnel jelzett amyloid plakkok károsítják a mikroglia sejteket

Fotó: Science Photo Library via AFP/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Kateryna Kon/Science Photo Libra

Agyminták összehasonlítása

Amikor Lathe az orvostudományra hagyott agymintákban mikrobiális életre utaló bizonyítékokat kezdett keresni, tisztább kép rajzolódott ki. A The Remarkable Complexity of the Brain Microbiome in Health and Disease című tanulmányában olyan emberek agyát vizsgálta, akiknek nem volt demenciájuk, és összehasonlította őket az Alzheimer-kóros agyakkal.

Azt találta, hogy míg a kontroll agyakban a fajok figyelemre méltó változatossága volt megfigyelhető, addig az Alzheimer-kóros agyakban gyakran túlszaporodtak bizonyos baktériumok.

A kontroll agyakban a mikrobák agyi régiók és egyének szerint különböztek, és főként gombáknak, baktériumoknak és zöld színtestű növényeknek (algákkal rokon fajoknak) adtak otthont. A C típusú adenovírus - a légúti fertőzések gyakori okozója - gyakran volt jelen, de nem sok vírus képviseltette magát.

Tudjuk, hogy a bélben vannak jó és rossz mikrobák, az egészséges és változatos biom pedig azon dolgozik, hogy távol tartsa a potenciális kórokozókat.

„Vajon ugyanez igaz az agyban is?” - kérdezi Lathe. „Nem tudjuk - ezt csak akkor fogjuk megtudni, ha részletesebb elemzést végzünk.”

Mit tehetünk az agyi mikrobiomunk egészségének megőrzése érdekében?

Ha bárhol a testén visszatérő herpeszfertőzésünk van, kezeltessük.

A jó higiénia, például a kézmosás, többet tehet, minthogy megakadályozza a megfázást vagy az influenzát.

Az orr egy egyre jobban ismert útvonala a mikrobáknak az agyba jutáshoz. Egyesek szerint az orrpiszkálás kerülése segíthet csökkenteni a demencia kockázatát. Schultek szerint azonban erre nincs bizonyíték.

A jó szájhigiénia elengedhetetlen. A fogínybetegségeket már régóta összefüggésbe hozzák a demencia kockázatával.

Schultek elismeri, hogy még messze nem áll rendelkezésünkre egy teljesen kialakult ajánláscsomag, de „a legjobb immunerősítő tanácsok, amelyeket a szakirodalomból kiolvashatunk, a jó étrend, a mozgás és a jó általános egészség, a korral járó dolgok, például a vércukor és a koleszterinszint figyelése, valamint a józan ész alkalmazása”.