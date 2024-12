Súlyos árat fizethetünk az egészséges étrend elvakult követéséért

Az újévi fogadalmak közül az egyik leggyakoribb a kiegyensúlyozott, egészséges étrend bevezetése, sokan azonban tévútra csúsznak, amikor a tiszta étkezés vagy clean eating túlzottan szigorú formáit kezdik követni.

Káros lehet, ha túlzásba visszük az egészséges étrend követését

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Semmelweis Egyetem kutatásai azt mutatják, hogy egyre többen szenvedhetnek úgynevezett orthorexia nervosában (ON), amely „egészséges ételfüggőségként” is ismert.

Ez a fajta függőség pedig könnyen ahhoz vezethet, hogy követői kizárólag általuk egészségesnek vélt alapanyagokat esznek, miközben nem visznek be elegendő tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot a szervezetükbe.

A probléma nem csupán az étrend hosszú távú fenntarthatatlansága miatt veszélyes, hanem azért is, mert gyakran nem ismerik fel időben, hiszen társadalmilag elfogadott és nagyra tartott, hogy valaki odafigyel az egészségére – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

A túlzásba vitt egészséges étrend káros hatásai

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének evészavarokat kutató PhD-hallgatója, dr. Bogár Nikolett kiemeli, hogy a tiszta étkezést öncélúan követőknél hiánybetegségek alakulhatnak ki, hasonlóan más, inkább mennyiségi korlátozással járó evészavarokhoz. Ha valaki kizárólag halat, zöld színű vagy szénhidrátmentes ételeket visz a szervezetébe, egyszerűen nem jut elegendő fehérjéhez, vitaminhoz vagy ásványi anyaghoz. A kutató felhívja a figyelmet arra is, hogy bizonyos környezetekben – például a divatmodellek világában – még gyakoribb lehet az egészséges ételfüggőségre való hajlam.

A Semmelweis Egyetem szakemberei egy nemzetközi kutatás keretében elsőként vizsgálták a divatmodellek táplálkozási szokásait, és megállapították, hogy több mint 35 százalékuknál állhatnak fenn ilyen jellegű problémák.

Az orthorexia nervosa gyakran észrevétlen, hiszen az egészséges életmódot társadalmilag pozitív elvárás övezi, és az érintettek sem feltétlenül érzik, hogy rossz úton járnak. Pedig figyelmeztető jel, ha valaki annyira ragaszkodik a megválasztott étrendjéhez, hogy emiatt elzárkózik a barátoktól, családi eseményektől vagy éppen a stressz okozója lesz minden étkezési helyzet, amelyben eltérni kényszerülne a megszokott rutintól.

A nem megfelelő tápanyagbevitel ráadásul súlyos hiányállapotokhoz, energiavesztéshez és akár klinikai szintű evészavarok kialakulásához is vezethet.

Az arany középút a megoldás

Fontos felismerni, hogy az étkezés nem pusztán tápanyagbevitel, hanem társasági és kulturális élmény is egyben. Az ünnepek körüli időszak kiváltképp rámutat arra, hogy a közös főzés vagy éttermi programok nemcsak a test, hanem a lélek táplálékai is. Dr. Bogár Nikolett hangsúlyozza, hogy nem érdemes kizárólag „tiszta” alapanyagokra koncentrálni: sokkal fontosabb, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott étrendet alakítsunk ki. Ebbe pedig beleférhet időnként a csokoládé vagy akár a karácsonyi bejgli is, mindenféle bűntudat nélkül.

A kulcs a mértékletességben és a rugalmasságban rejlik,

hiszen az egészséges táplálkozás – bármilyen hihetetlen – csak akkor lehet valóban egészséges, ha testi-lelki szempontból is megfelelő egyensúlyt teremt az életünkben.