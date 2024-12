Az első amerikai elnök, aki nagy összegű jövedelmet utasított vissza

Washington kiváló képességű hadvezér volt, katonái kivétel nélkül tisztelték

Az újonnan létrejött Amerikai Egyesült Államok alkotmánya:

1787 szeptemberében született meg, és

1789 márciusában lépett életbe,

amivel ez a világ legrégebben hatályos írásos alaptörvénye.

Egy pillanatig sem lehetett kérdéses, hogy ki lesz az új állam első elnöke, az elektori kollégiumban Washington kapta az összes szavazatot, ilyen egyhangú szavazásra csak még egy példa van az amerikai történelemben – 1792-ben ugyancsak egyhangú szavazással választották meg második mandátumára.

Washington első elnöki beszédét 1789. április 30-án New Yorkban tartotta. Érdekesség, hogy ekkoriban földjei nemigen jövedelmeztek, így készpénz híján az egyébként dúsgazdag politikus csak kölcsönből tudott beiktatására elutazni. Az elnöknek a Kongresszus 25 ezer dolláros éves jövedelmet ajánlott fel, amit a „nemzet atyja” visszautasított, mert a hivatal betöltését állampolgári kötelességének tekintette. 1789-ben ő deklarálta ünnepnapnak a Hálaadás napját.

Az egyetlen elnök, akit két városban iktattak be

Első elnöki terminusa az új állam belpolitikai struktúráinak kialakításával telt. 1792-ben újraválasztották, második négy évében fejeződött be az indiánokkal vívott véres háború. Washington az egyetlen amerikai elnök, aki hivatali ideje alatt személyesen vezette csapatait, az úgynevezett Whiskey-felkelés során katonai erő felvonultatásával demonstrálta a kormány erejét. Ő az egyetlen elnök, akit két városban iktattak be (először New Yorkban, másodszor pedig Philadelphiában tette le a hivatali esküt), és az egyetlen, aki nem élt Washingtonban.

Aláírják és kihirdetik az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát

Az elnöki tisztséget harmadszor már nem vállalta el, utódai között ezután sokáig hallgatólagos megállapodás volt, hogy nyolc évnél tovább egy elnök sem marad hivatalban. Kivételt csak F. D. Roosevelt jelentett, az ő négy ciklusa (1933-1945) után 1951-ben alkotmánymódosítás rögzítette a két elnöki ciklust.

Washingtont utóda, John Adams az amerikai hadsereg főparancsnokává nevezte ki, de az életéből hátralévő két évet visszavonultan töltötte.

Egy hideg és havas időben tett lovaglás miatti torokfertőzésben halt meg 1799. december 14-én Mount Vernon-i otthonában. Már életében több város kapta a Washington nevet, róla nevezték el az 1790-ben alapított amerikai fővárost, amelynek helyét is ő jelölte ki és egy államot is, emlékét őrzi az amerikai fővárosban a világ legmagasabb obeliszkje is. Az amerikaiak mindennap vethetnek egy pillantást első elnökükre, ha elővesznek egy egydollárost, amelyen 1869 óta George Washington portréja látható.

