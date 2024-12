Akcióban az evolúció: Így boldogulnak a tibeti nők a vékony oxigénrétegű magashegységben

Jelentős kihívást jelent magashegységen lélegezni, mert ott kevés a levegő, minden egyes lélegzetvételre kevesebb az oxigén. Mégis, a több, mint 10.000 éve a Tibeti-fennsíkon élő nők, nem csak túlélnek, hanem jól is boldogulnak ebben a környezetben. Cynthia Bell, a Case Wetern Reverse Egyetem munkatársa által vezetett tanulmány megválaszol néhány ezzel kapcsolatos kérdést. A PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites of America) magazinban nem rég publikált tanulmány feltárja, hogy a tibeti nők fiziológiai jellemzői hogyan fokozzák a szaporodási képességüket ilyen oxigénben ritka környezetben. A tanulmány ablakot nyit az emberi evolúcióra.

Vágólapra másolva!

Beall azt nyilatkozta, hogy a felfedezés nem csak a tibeti nők rezilienciáját hangsúlyozza ki, hanem értékes bepillantást nyújt abba, hogy milyen módon adaptálódnak az emberek a rendkívüli környezetekhez. Egy ilyen kutatás az emberi fejlődésről is tájékoztat, arról, hogyan reagálhatunk a jövőbeni környezeti kihívásokra, és az olyan emberek patobiológiájáról, akik oxigénhiánnyal kapcsolatos betegségekben szenvednek minden magasságon. Az ilyen populációk adaptációjának megismerése által jobban megismerjük ez emberi evolúció folyamatait. A több, mint 10.000 éve a Tibeti-fennsíkon élő nők, nem csak túlélnek, hanem jól is boldogulnak ebben a környezetben. Az ilyen populációk adaptációjának megismerése által jobban megismerjük ez emberi evolúció folyamatait.

Fotó: Case Western Reverse University Ablak az emberi evolúcióra Beall és csapata 417 olyan 46-86 éves tibeti nőt tanulmányozott, akik tengerszint felett 3.700-4.300 méter magasan élnek Nepálban, a Tibeti-fennsík déli szélénél, a Felső Musztáng (Upper Mustang) régióban. Adatokat gyűjtöttek a nőkről: Vizsgálták a nők szaporodástörténetét, a társadalmi faktorokat, fiziológiai méréseket végeztek, DNS mintákat gyűjtöttek. Meg akarták tudni, hogy az oxigénszállítási jellemzők a magashegyi oxigénhiányos (a levegő és a vér alacsony oxigénszintje) környezetben milyen hatással vannak az élve születések számára, ami az evolúciós fitnesz kulcsfontosságú mércéje. Felfedezték, hogy azoknak a nőknek, akiknek a legtöbb gyermeke van, unikális vére és szíve van, ami segíti a testük oxigénszállítását. A legtöbb élve született gyermekkel rendelkező nők hemoglobinszintje (a hemoglobin az a molekula ami az oxigént szállítja) majdnem a minta átlaga volt, de az oxigéntelítettségük magasabb volt, ami lehetővé teszi a sejtekhez való hatékonyabb oxigénszállítást anélkül, hogy növekedne a vér viszkozitása; minél sűrűbb a vér, annál nagyobb a szíven a nyomás. Ez egy folyamatban lévő természetes szelekció. A tibeti nők oly módon fejlődtek, hogy egyensúlyban tartják a test oxigénszükségletét anélkül, hogy a túldolgozna a szív. A kutatócsapat szorosan együttműködött a helyi közösségekkel a nepáli Himalájában, helyi nőket alkalmaztak kutatási asszisztensnek ás együttműködtek a közösség vezetőivel. Jelentős kihívást jelent magashegységen lélegezni, mert ott kevés a levegő, minden egyes lélegzetvételre kevesebb az oxigén. Mégis, a több, mint 10.000 éve a Tibeti-fennsíkon élő nők, nem csak túlélnek, hanem jól is boldogulnak ebben a környezetben.

Fotó: Sienna R. Craig / Case Western Reverse University A csapat által tanulmányozott egyik genetikai jellemző valószínűleg a Denisovianoktól (egy másra kihalt embercsoport, mely Kelet-Ázsiában élt a pleisztocén időszakban) ered, akik körülbelül 50.000 évvel ezelőtt. Szibériában éltek. Leszármazottaik később vándoroltak a Tibeti-fennsíkra. A jellemző az EPAS1 gén variánsa, ami egyedülálló a Tibeti-fennsík bennszülött populációinál és a hemoglobin koncentrációt szabályozza. Más jellemzők, mint például a fokozott véráramlás a tüdőkhöz és a szélesebb szívkamra tovább fokozza az oxigénszállítást. Ezek a jellemzők hozzájárulnak a sikeresebb reprodukcióhoz, ami bepillantást nyújt abba, hogyan alkalmazkodnak az emberek élethosszig tartó a levegőben és a testükben lévő alacsony oxigénszinthez. (Forrás: Case Western Reverse University: https://thedaily.case.edu/)

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!