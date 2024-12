A fáknak nem sikerül alkalmazkodni a klímaváltozáshoz

Bizonyos gombák tápanyagokkal és vízzel látják el a fákat, de a hőség és a szárazság mindkettőt veszélyezteti. A világ fáinak több, mint 1/-3-át a trópusi magnóliáktól a hegyi fenyőkig, a kihalás veszélyezteti. A Természetvédelmi Világszövetség (International Union for the Conservation of Nature: IUCN) októberben frissítette a veszélyeztetett fajok Vörös Listáját. A Vörös Listán lévő fajoknak több, mint az 1/4-e fa, és majdnem minden országban a kihalás veszélyezteti őket.

A gombák - vagy ezek hiánya – részben magyarázat lehet arra, hogy a fák miért nem tudnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. A fafajok többsége a földalatti szimbiotikus gombáktól, az úgynevezett ektomikorrhizális gombáktól függ a túléléshez szükséges tápanyagok és víz miatt. Mint más organizmusok, az ektomikorrhizális gombák is küzdhetnek, hogy alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz, különösen a hőséghez és a szárazsághoz. A tudósok azonban még sok mindent nem tudnak arról, hogyan reagálnak ezek a meghatározó gombák a klímaváltozásra, vagy hogy ez milyen hatással van a fák túlélési képességére a különböző régiókban. A fáknak és a gombáknak szükségük van egymásra a túléléshez, számukra az éghajlatváltozás miatti új, megfelelő élőhelyre való költözés különösen komplikált folyamat.

Fotó: Science News A fák gombák nélkül nem tudnak elvándorolni Michael van Nuland a talajmikrobák tudora, aki a fa-gomba kapcsolatra fókuszál azt mondja, hogy ezek abszolút meghatározó interakciók a földfeletti és a földalatti világ számára is. De még küzdenek azzal, hogy megtudják, ezek a kapcsolatok hogyan fognak változni a klímaváltozással. Van Nuland és kollégái idén publikáltak egy tanulmányt a PNAS magazinban, melyben azt vizsgálják, hogy a klímaváltozás hogyan zsugorítja a fák és a földalatti gombák közötti átfedést, következésképpen korlátozva, hogy hova tudnak költözni a fák. A kutatók 50 fafaj és 402 talajgombafaj észak-amerikai eloszlásának és DNS-ének adatainak felhasználásával feltérképezte a „megfelelő élőhelyet”, ahol a fafajok és a talajgombák átfedésben vannak. A csapat éghajlati adatokat is felhasznált, hogy lássa, milyenek a körülmények a fa-gomba kapcsolat számára megfelelő modern élőhelyen. Aztán modellezték a jövőbeli éghajlati körülményeket és azt, hogy a fák és a gombák hogyan fognak reagálni. A végső térkép azt mutatta, hogy, ahogyan várták, a megfelelő élőhely a fáknak is és a gombáknak is arra tart, hogy északra tolódjon, ahol hűvösebb és nedvesebb körülmények vannak. De az összes fa-gomba párosítás 35%-a azzal néz szembe, hogy zsugorodik az a terület, ahol a fák is és a gombák is képesek lesznek túlélni. A megfelelő gomba nélkül a fák nem lesznek képesek északra költözni az éghajlatváltozással.

Az, hogy a fa-gomba pároknak csak 1/3-a néz szembe a zsugorodó élőhellyel, meglepte van Nulandot. Azt mondja, ez egy kicsit alacsonynak tűnik, ami valószínűleg azt jelenti, hogy ez egy konzervatív becslés. Azt mondja, hogy ez egy más fajta élőhely vesztés, mint a kihalási kockázatfelérések, köztük azok, amiket az IUCN csinál, amiket általában figyelembe vesznek. Ez nem csak az élőhely méretéről szól, hanem az ökológiai funkcióról is. Ez fajok közötti interakció elvesztése. Hiányzik az a meghatározó elem, amire szükség van a túléléshez, ahogyan hiányozhat a megfelelő éghajlat. Az erdőirtás is probléma a gombák számára. Tarvágásnál tarvágják a földalatti gombahálózatot. Csak éppen az nem látszik. Sok ektomikorhizális gomba, mint a Tricholoma nemzettség (köztük a képen látható Tricholoma ustale) zsugorodó területtel szembesül, ami nehézzé teszi a gombákkal szimbiózisban élő fák számára az életet.

Fotó: Science News Az adatok azt mutatják, hogy a megfelelő élőhely zsugorodást az átfedés széleinél lévő talajgomba biodiverztiás hiánya hajtja. Azoknak a fáknak, melyek képesek az éghajlatra válaszolva vándorolni, több lehetőségük van a gombákra a megfelelő élőhely széleinél, ezért jobbak az esélyeik, hogy egy jó partnert találjanak. Azok a fák, melyeknek nem sikerült a vándorlás, olyan helyeken voltak, ahol kisebb volt a talajgomba diverzitás. Ez azt mutatja, hogy a gombák segítenek a fáknak az éghajlatra adott válaszként elvándorolni. (Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)



