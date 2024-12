Terápiaként alkalmazzák a fémdetektoros régészetet

Önkéntes mentorok, közösségek és megerősödött önbizalom

De a program nem csak a régészetről szól, bár a veteránok és a mentorok számára is abszolút központi kérdés. A program arról is szól, hogy megtapasztalják, hogy egy közösségnek a részei és, hogy más emberek érdeklődnek a személyük iránt. A helyi csoportokban a mentorok és veteránok között létrehozott kisebb és nagyobb közösségek és az önkéntes mentorok meghatározó szerepet játszanak a veteránok gyógyulásában.

Sok résztvevő veterán azonban fokozatosan megtalálja a maga területét is, beszélget a földtulajdonosokkal és talán még meg is hívnak másokat a programba a saját területük kutatásába. Kutatják a helyi történelmi eseményeket és találnak térképeket az archívumokban. És általában felfedezik, hogy a katonaként megszerzett képességek újra relevánssá válnak. És sok veteránnak mindez nem csak az értelmesség érzetét nyújtja, hanem erősíti az önbizalmukat is.

Aja Smith azt mondja, hogy a veteránok kiváló detektor kezelők, általában nagyon jó a terepismeretük, jók a technikai felszerelés kezelésében és arra vannak kiképezve, hogy strukturált módon dolgozzanak. A programban azt tapasztalják, hogy a veteránok leleményes emberek, akiket rendkívül nehéz élmények értek és ezért meglehetősen természetes módon mások az utóreakcióik.

(Forrás: Aarhusi Egyetem: https://cas.au.dk/)