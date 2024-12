Fenntartható vásárlással csökkenthetjük a műanyag felhasználást

Az idei ünnepi szezonban figyeljünk a tudatos vásárlásra, és keressünk fenntartható alternatívákat.

A globálisan előállított műanyag 91 %-át soha nem hasznosítják újra, a hulladék pedig hatalmas mértékben szennyezi a környezetet. Egyetlen műanyag játék vagy konyhai eszköz akár több száz évig is megmaradhat a természetben, miközben mikroműanyagokra bomlik, amelyeket végül mi is elfogyasztunk az élelmiszerláncon keresztül. Ráadásul friss kutatások kimutatták, hogy a fekete műanyag konyhai eszközök – például spatulák és kanalak – gyakran tartalmaznak káros vegyi anyagokat, például tiltott égésgátlókat. A kutatók szerint ezek a vegyi anyagok az elektronikai hulladék újrahasznosítása során kerülhetnek a műanyag termékekbe. Rákkeltőek lehetnek, és hormonális zavarokat okozhatnak.

A karácsonyi ajándékvásárlás azonban gyakran hatalmas mennyiségű műanyaghulladékot generál, ami jelentős környezeti károkat okoz, mivel 91 %-ukat sosem hasznosítják újra. Csupán Európában évente közel 32 millió tonna műanyaghulladék keletkezik, melynek jelentős része bekerül a tengerekbe és óceánokba, több mint egymillió madár és százezer tengeri emlős halálát okozva.

Fotó: Origo

A műanyagból készült ruhák – például a poliészter, a nejlon, az akril vagy a spandex alapú textíliák – széles körben elterjedtek, mivel olcsók, tartósak és könnyen karbantarthatók. Azonban jelentős környezeti terhelést jelentenek mind gyártásuk, mind használatuk során. A globális textilgyártás 60 %-a műszálas alapanyagokból készül, és évente több millió tonna műanyagszál jut a természetbe mosás vagy elhasználódás következtében. Az óceánokban található mikroműanyagok jelentős része textil eredetű.

Magyarországon évente több százezer tonna műanyag kerül a hulladéklerakókba, és az ország műanyagszennyezése évről évre növekszik. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente közel 32 millió tonna műanyaghulladék keletkezik Európában, amelynek jelentős része a tengerekbe és óceánokba kerül, súlyosan veszélyeztetve a tengeri élővilágot. Egy ENSZ-jelentés is azt mutatta ki, hogy a tengeri műanyagszennyezés évente több mint egymillió madár és százezer tengeri emlős pusztulását okozza.

Szerencsére egyre több környezetbarát alternatíva áll rendelkezésre, amelyekkel csökkenthetjük a műanyaghasználatot: a konyhai eszközök esetében válasszunk fából, rozsdamentes acélból vagy szilikonból készült termékeket. A játékoknál keressünk fa vagy textil alapú alternatívákat, amelyek nemcsak biztonságosabbak, hanem tartósabbak is. Figyeljünk arra is, hogy víz- és ne akril alapú festékkel kezelt játékokat vásároljunk. A természetes anyagokból – például pamutból, gyapjúból vagy lenből – készült ruhák kevésbé károsítják a környezetet, különösen akkor, ha organikus vagy újrahasznosított alapanyagokat használunk. Ezen kívül az újrahasznosított műanyagból készült ruházat is csökkentheti a termelés ökológiai lábnyomát, bár a mosás során még ezek is kibocsátanak mikroműanyagokat.