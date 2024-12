Unokájáért sem volt hajlandó váltságdíjat fizetni a Getty család feje

A legifjabb Getty akit az olasz maffia elrabolt

Fotó: Wikimedia Commons

A nagyapa azonban egyáltalán nem esett kétségbe, meglátása szerint naplopó unokája gonosz tréfát eszelt ki és megszervezte saját elrablását, hogy pénzt csaljon ki tőle. A váltságdíj pedig nem volt kevesebb mint 17 millió dollár, ami a korszakban sem volt kevés, de az ilyen tehetős famíliának nem jelentett mellbevágó összeget.



Terroristákkal nem tárgyalunk?



A Getty család feje azonban hajthatatlan volt, cinikusan azzal érvelt, ha most fizetne akkor azzal csak bátorítást adna a túszejtőknek és a többi unokáját is elrabolnák. A fiú anyja, Gail azonban nem értett egyet ezzel az állásponttal, így apósát megpróbálta megszégyeníteni a médiában, ő azonban továbbra is csökönyös maradt. A családtagok közötti civakodás hónapokig folytatódott, mígnem novemberben különös csomagot találtak az ajtó előtt, ami a fiú levágott vörös hajtincsét, az egyik fülét, valamint szerényebb váltságdíj követelésről szóló levelet tartalmazott.

I. John Paul Getty fukarságát jellemzi, hogy még ennek az összegnek is csak kicsivel több mint felét volt hajlandó kifizetni,

majd elintézte, hogy a pénz kifizetését jótékonysági adományként könyveljék el és így az átutalás során ne vonjanak le adót.

A több ezer lélegzetállító műalkotást őrző Los Angeles-i Getty Museum madártávlatból

Fotó: Wikimedia Commons/Picasa

A legifjabb Getty végül jobb füle elvesztésével sikeresen megúszta, a csaknem tragikus véget ért emberrablást és visszatérhetett családjához, habár fogva tartása alatt szerzett traumái élete hátralévő idejében kísértették.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.