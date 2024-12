Hogyan lehet környezetbarát a karácsonyi nagytakarítás?

Ablaktisztítás

Használjunk kukoricakeményítőt az ablakok tisztítására, a bútorok polírozására, valamint a szőnyegek samponozására.

A kukoricakeményítő olyan természetes anyag, amelyet régóta használunk, de több rejlik benne, mint gondolnánk.

Fotó: Canva / Greendex

Súrolás és tisztítás

Tisztításra és szagtalanításra kiváló megoldás lehet a szódabikarbóna, amelynek segítségével még a vizet is lágyíthatjuk. Súrolásra is tökéletes megoldás lehet.

Az illatanyag nélküli szappan folyékony formában biológiailag lebomlik, és szinte mindent megtisztít. Kerüljük a kőolajpárlatokat tartalmazó szappanok használatát!

A mosószóda egy ásványi anyag, amely lágyítja a vizet, tisztítja a falakat, csempéket, mosdókat és kádakat.

Fertőtlenítés

Az egyik legerősebb élelmiszersav a citromlé, mely hatékony a legtöbb háztartási baktériummal szemben, így fertőtlenítésre mindenképp bevethetjük. Az alkohol egyes formái szintén használhatók tisztító- és fertőtlenítőszerként.

Zsíreltávolítás

A zsírok eltávolítására használjunk fehér ecetet! Ez jó a penész, a szagok és egyes foltok eltávolítására is, valamint a viaszlerakódás megelőzésére vagy eltávolítására. Az is az ecet mellett szól, hogy akár otthon is elkészíthetjük. A mosószóda is alkalmas zsíreltávolításra.

Textilfehérítés

Az oxigénalapú fehérítő (általában nátrium-karbonátból és/vagy -peroxidból) kíméletesen távolítja el a foltokat, fehéríti a szöveteket.

Készítsünk tisztítószert házilag!

Általános fürdőszobai tisztítószer

Keverjünk össze 1/2 csésze ecetet és 1/4 csésze szódabikarbónát 2 liter vízzel! A tisztítószert használhatjuk a zuhanykabin paneljein, a fürdőszobai krómozott szerelvényeken, az ablakokon, a fürdőszobatükrökön lévő vízkőlerakódás eltávolítására.

Szőnyegfolt-eltávolítás

Keverjünk össze egyenlő arányban fehér ecetet és vizet egy szórófejes flakonban! Permetezzük közvetlenül a foltra, hagyjuk néhány percig hatni, majd meleg, szappanos vízzel, kefével vagy szivaccsal dörzsöljük ki a foltot a szőnyegből! Friss zsírfoltokra szórjunk kukoricakeményítőt, és porszívózás előtt várjunk 15–30 percet!