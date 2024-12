Egy múltőrző a múltból: Ipolyi Arnold

Ipolyi nemcsak a múlt szóbeli hagyományait és emlékeit, de tárgyait is gyűjtötte. Ma már kevésbé ismert, hogy az első hazai hímzésgyűjteményt neki köszönhetjük, de ugyanilyen érdeklődéssel fordult a műkincsek és a festmények felé, gyűjtését az országos képtárnak ajánlotta föl. Elsőként fedezte fel Munkácsy művészetének értékeit, s a festő is elismeréssel nyilatkozott Ipolyi munkásságáról. „Nem mulaszthatom el először is kifejezni, miképp örömmel és érdekkel olvastam e napokban Excellentiád utolsó elnöki megnyitó beszédét, melyben oly behatóan, oly igazi értelemmel és annyi igazsággal ecseteli művészeti állapotainkat.”

A főpapot a magyar képzőművészeti társaság is tagjainak sorába választotta, 1880-tól 1885-ig az elnöki tisztségét is viselte. Papi jelmondat választása kifejezte történészi hitvallását: „Deus et Patria” – amellyel a keresztény és nemzeti kultúra felemelését fogalmazta meg. Idős korában, betegen is hű maradt nemzete és kultúrája szeretetéhez, végrendeletében összes vagyonát egyházi és kulturális célokra hagyta.

(Forrás: Magyarságkutató Intézet: https://mki.gov.hu/)