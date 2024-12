Ez lehet a magyarázat arra, hogy nem sikerült földönkívülieket találni

CE-5 kommunikációs technika: próbálkozások a földönkívüli kommunikációra

A CE-5 kommunikációs technika a „Close Encounters of the Fifth Kind” rövidítése, amelyet egyes kutatók, köztük Dr. Steven Greer, azért fejlesztettek ki, hogy az emberiség tudatos, szándékos módon kezdeményezzen kapcsolatot a földönkívüliekkel.

Ez a módszer a hagyományos, elsősorban rádió- és optikai észlelésekre épülő SETI kutatásoktól eltérően spirituális és mentális alapokra helyezi a kapcsolatfelvételt: meditáció, irányított vizualizáció és telepatikus üzenetküldés révén igyekszik felkelteni az idegen civilizációk figyelmét.

Bár a tudományos közösség többsége a CE-5 módszereket nem tekinti igazolt, objektív megközelítésnek, néhány érdeklődő csoport szívesen alkalmazza az eljárást kiegészítő jelleggel, abban a reményben, hogy ezzel elősegítheti az első kapcsolatfelvétel folyamatát és új szempontokat hozhat a földönkívüliek keresésének területére.