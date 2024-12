Gyerekek életét mentette meg Karády Katalin

Karády Katalin lelkesen állt színészi tanulmányaihoz, de rövidesen elvesztette minden reményét arra, hogy befutott színésznő legyen. Úgy gondolta, hogy nincsenek meg a kellő kapcsolatai és ismeretsége sincs ahhoz, hogy színházban tudjon elhelyezkedni. Ráadásul a személyétől messze állt az, hogy másokat félrelökve küzdjön a bejutásért.

A díva

Kanczler Katalin Mária 1910. december 8-án született egy munkáscsalád hetedik és egyben legfiatalabb gyermekeként. Édesapja cipész volt. Sokat dolgozott, de így is szegénységben éltek, az apja szigora nem csak fizikailag, de szellemileg is gátat szabott a családnak. Karády Katalin saját szavaival így emlékezett vissza gyermekkorára:

Így éltünk Kőbányán a szigorú családi törvények bilincsei között; folyton rettegve és reszketve a sok ’tilos’ és ’nem szabad’ miatt. Tilos volt az újságolvasás és nem volt szabad színházba vagy moziba járni.”

Amikor lehetősége adódott arra, hogy öt éven át a Nemzetközi Vöröskereszt akciója során Nyugat-Európában tartózkodjon, sok élményt szerzett, idegennyelvet tanult, és előszőr tapasztalhatta meg a szabadságot. Először Svájcban élt, aztán Hollandiában, majd visszatért a hazájába.

az első igazi magyar filmsztár egy 1940-es képeslapon

Fotó: Wikimedia Commons

Az iskolai ünnepségeken gyakran szavalt, amely az első lépése volt a színészet irányába.

Már iskolásként eldöntötte, hogy színésznő lesz, később mégis kereskedelmi iskolába iratkozott be. Húsz éves sem volt, amikor hozzáment Vargha Rezső adóhivatali főtiszthez, aki több évtizeddel volt idősebb nála. Nem volt jó a házasságuk, ami mindössze három évig tartott. Karády Katalin ebben az időben tett komolyabb lépéseket a színészet felé, de sokáig nem látott reményt a befutásra. Egy budai, füstös mulatóban viszont találkozót azzal az emberrel, aki örökre megváltoztatta az életét.

A vitriolos tollú színikritikus Egyed Zoltán volt az, aki felfedezte őt a színházi világnak. A Karády nevet is a „menedzserétől” kapta.

Egyed még Csathó Kálmán rendező feleségének Cs. Aczél Ilonának is bemutatta, akinek sokat köszönhetett a díva. Nem csak a színészi szakma alapjait tanulta meg tőle, hanem öltözködni és viselkedni is. Ezután már színpadra állhatott Karády Katalin, több főszerepet is eljátszhatott a Vígszínházban.