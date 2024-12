A kávé fogyasztása csökkenti a száj- és torokrák kockázatát

Amerikai kutatók tizennégy korábbi tanulmányban összegyűjtött, több mint 25 ezer adatot elemeztek. Ezeket együttesen értékelték, hogy megállapítsák, mi áll a különböző fej- és nyaki daganatokban szenvedő egyének étrendjében. A Cancer című folyóiratban publikált eredmények szerint a napi több mint négy csésze koffeines kávé akár 17 százalékkal is csökkentheti a száj- és torokrák kialakulásának esélyét. Az International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium elemzésének azok számára is van egy jó hírük, akik nem szeretik a kávét, hanem inkább a teát pártolják, aminek a kávéhoz hasonló a hatása.

A kávé- és tea fogyasztás csökkenti a száj- és torokrák kockázatát

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Kimutatták, hogy ami a szánkba kerül, az a gyomorba és a tüdőbe vezető úton tumorokat okozó mutációkat válthat ki. A dohánytermékeket használóknál például tízszer nagyobb a fej-nyaki laphámsejtes karcinóma (HNSCC) kialakulásának kockázata, és a rizikó a naponta elfogyasztott alkohol mennyiségétől függően is nő. Eközben

a népszerű italok, például a tea és a kávé erős rákellenes és gyulladáscsökkentő anyagokat tartalmaznak, amelyek potenciálisan megvédhetik az italozókat a rákkeltő anyagok bizonyos hatásaitól.

A témával kapcsolatos kutatások nem egységesek:

némelyik arra utal, hogy a napi közepes vagy magas szintű kávéfogyasztásnak lehet némi védőhatása,

míg mások nem láttak nagy hatást a száj- és torokrák megelőzésével kapcsolatban.

Hasonlóképpen áll a helyzet a teával kapcsolatban, amit egyik kutatás összefüggésbe hozta a fej- és nyaki rákos megbetegedések kockázatának csökkenésével, más vizsgálat viszont nem.

A kávéfogyasztás előnyei

A kutatók célja az esetek és kontrollok frissített csoportjának felhasználásával, illetve egy nagyobb számú nyilvántartás összevonásával (amely több mint 9500 fej-nyaki rákos esetet és közel 16 000 kontrollt tartalmazott) az volt, hogy megerősítsék a kávé- és teafogyasztás és a velük érintkező szövetek rákos megbetegedései közötti pontos kapcsolatot. Azoknál, akik négy csésze vagy annál több koffeintartalmú kávét ittak, 30 százalékkal kisebb volt a szájüregben, és 22 százalékkal kisebb a torokban kialakuló rák kialakulásának kockázata. A napi 3-4 csésze kávé fogyasztása mintegy 40 százalékkal csökkentette a torok alsó részén kialakuló rák esélyét.