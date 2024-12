Ez a kávéfogyasztás nagy előnye, amiről eddig senki sem beszélt

A kávéfogyasztás nemcsak élvezeti értékkel bír, hanem az egészségünkre is pozitív hatással lehet – állítja egy átfogó tanulmány, amely 85 korábbi kutatás adatait elemezte. Az eredmények szerint napi három csésze kávé elfogyasztása akár 1,84 évvel is meghosszabbíthatja az életet, miközben növelheti az úgynevezett „egészséges élettartamot,” vagyis azt az időszakot, amelyet komoly betegségek nélkül tölthetünk el - írja a Science Alert.

A kávéfogyasztás segíti az egészséges öregkor elérését

Fotó: Anadolu via AFP

Miért jó a kávéfogyasztás?

Az elemzés szerint a kávé olyan biológiai mechanizmusokat támogat, amelyek az öregedés során gyengülnek, és így fejti ki jótékony hatását. Az ital fogyasztása segíthet megőrizni az izmok, a szív- és érrendszer, valamint az agy és az immunrendszer működését, miközben csökkenti a leggyakoribb időskori betegségek, például a szív- és érrendszeri problémák, a cukorbetegség, a demencia vagy a depresszió kockázatát.

A kávé, mint az egészséges időskor elérésének eszköze

A kutatók kiemelik, hogy a kávé antioxidánsokban és más bioaktív vegyületekben gazdag, amelyek csökkenthetik a gyulladásokat és támogathatják az anyagcsere-folyamatokat.

Ezek a tulajdonságok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a rendszeres kávéfogyasztók körében kisebb eséllyel forduljanak elő krónikus betegségek, és javuljon az életminőség.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kutatásokban számos változó szerepel, például a kávé típusa, a fogyasztás gyakorisága, vagy a résztvevők életmódja. Bár a kávé pozitív hatásai biztatóak, a tudósok figyelmeztetnek, hogy a mértékletes fogyasztás kulcsfontosságú. A túlzott koffeinbevitel ugyanis mellékhatásokkal, például szorongással vagy alvászavarokkal járhat.

A kutatás tudományos háttere

A kutatást az Institute for Scientific Information of Coffee nevű szervezet finanszírozta, amelyet nagy nemzetközi kávéipari cégek támogatnak. Ezért érdemes kritikusan értékelni az eredményeket, bár a tanulmány következtetései illeszkednek korábbi kutatásokhoz. Ezek például azt is megállapították, hogy a kávé csökkentheti a szívbetegségek kockázatát és ellensúlyozhatja az ülő életmód negatív hatásait.