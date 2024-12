A koleszterinszint csökkentése rengeteg ember életét mentené meg

Atherosclerosis (sárga színű a zsírlerakódás) miatt beszűkült artéria

Fotó: BSIP via AFP/CAVALLINI JAMES / BSIP

A koleszterinszint csökkentésének módszereiről Dr. Aradi Dániel főorvos (Balatonfüredi Állami Szívkórház, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika) beszélt.

Elmondta, hogy nem szabad megvárni, amíg panaszokkal jelentkezik a beteg, hanem a főbb kockázati tényezőket már a tünetek jelentkezése előtt fel kell ismerni és kezelni.

Sok ember hiába változtat az életmódján, a koleszterinszintje nem csökken, mert ezt az öröklött tényezők is jelentősen befolyásolják. Ilyenkor csak a gyógyszeres kezelés segíthet. Ne dőljünk be a neten keringő áltudományos videóknak, tartsuk be a kezelőorvosunk utasításait a terápiára vonatkozóan!

Azt se szabad elfelejteni, hogy a koleszteinszintnek nincs „jó” alsó határértéke, a cél a lehető legalacsonyabb szint elérése, különösen azoknál, akik már átestek egy vagy több szívinfarktuson.

Végül egy jó tanács. Ne hanyagoljuk el az évenkénti orvosi szűrővizsgálatokat, és ha magas koleszterinértékeket mutat a laborvizsgálat, keressük fel háziorvosunkat, kezelőorvosunkat.

A cikk a Novartis Hungária Kft. támogatásával készült.