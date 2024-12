A kutyaruha csak egy divathóbort? Téli kutyás tények és tévhitek

Az utóbbi években egyre szeszélyesebb téli időjárás nem csak minket, hanem kedvenceinket is megviseli. Igyekszünk a körülményekhez alkalmazkodni, de olykor mégis rossz döntést hozunk, ami akár az állat megbetegedéséhez is vezethet. A Rex Alapítvány munkatársai ezért most összegyűjtötték a téli kutyatartás leggyakoribb tényeit és tévhiteit, hogy ezzel is segítség a felelős gazdikat a leghidegebb évszak átvészelésében.

Nem feltétlenül lusta az, aki nem sétál Egyáltalán nem biztos, hogy a lustaság az oka annak, ha házikedvencünk az elmúlt időszakban kevésbé lelkesedik a sétáért. A hirtelen hőmérsékletváltozás és a frontok fellobbanthatják ízületi problémákkal küzdő kedvenceink tüneteit. Erre gyanakodhatunk, ha a jószág reggelente nehezebben kel fel, óvatosan mozog, nem szívesen sétál vagy esetleg sántít. „A tünetek hátterében leggyakrabban az elöregedő ízületetek krónikus gyulladása miatt kialakuló fájdalmak állnak” – emeli ki dr. Király Péter, a Rex Alapítvány alapítója. – „Súlyos esetben az ízületi elfajulás következtében a fájdalom állandósul. Az állat sajgó ízületeit próbálja tehermentesíteni, és ez tartós sántasághoz vezethet. Ha ilyen tüneteket észlelünk, forduljunk állatorvoshoz, aki olyan gyógyszert ad a kutyusnak, amely visszaadja a mozgás örömét, valamint biztonságosan szedhető hosszútávon is.” Sem a kutyaruha, sem a kutyacipő nem divathóbort. Fotó: Szomor Anikó



A nedves orr nem mindig jó jel

Kutyák és macskák légúti megbetegedéseinek leggyakoribb kiváltó oka vírusfertőzés, melyet nemritkán másodlagos baktériumfertőzés követ. Tünete lehet eleinte csak orrfolyás, ami később tüsszögéssel, krákogással, köhögéssel és akár étvágytalansággal egészülhet ki. Súlyos esetben láz, nehéz légzés és levertség is kialakulhat. Ha ezeket a tüneteket észleljük mielőbb keressük fel állatorvosunkat, hogy még a szövődmények kialakulása előtt megkezdődhessen a célirányos gyógykezelés.



A kutyaruha nem divathóbort! A hideg téli napokon a szobakutyákat egyre többen sétáltatják kutyaruhában. Mindez az avatatlan szemek számára divathóbortnak tűnhet, de a valóság az, hogy a törzset védő öltözéknek fontos szerepe van a meghűléses betegségek megelőzésében. „A lakásban tartott kutyák bundáját impregnáló faggyúréteg a gyakoribb fürdés következményeként rendszerint vékonyabb, így kevésbé véd a zord időjárás viszontagságaitól. Esőben, hóban jó szolgálatot tesz a bélelt és vízálló kutyaruha, mely mind a hidegtől, mind a nedvességtől megóvja kedvencünket” – emelte ki Király doktor.



A kutyacipő azért tényleg túlzás?

A jeges, havas utcán sétáltatott állatok egyik legnagyobb ellensége a só, amely kimarhatja a talpukat. Négylábú családtagjaink védelmében ajánlatos a sóval felszórt helyeket elkerülni, valamint a séták után kedvencünk tappancsát rendszeresen megtisztítani, majd tappancskrémmel bekenni. Ha elkerülhetetlen a veszélyes utca, egy cipőcskével is megóvhatjuk a kutyusok lábát. A manapság kapható masszív, vízálló, kutyacipő praktikus viselet, mely a téli időszakban sómarástól és jégszilánkoktól egyaránt megvédi a kutya mancsát.

A fentiek mellett a legfontosabb, hogy felelős állattartóként ha megtörtént a baj, ne próbáljuk saját elképzeléseink vagy épp az interneten talált tanácsok alapján kezelni kedvencünket! Nagyon fontos, hogy legyen szó egy megfázásról vagy egy sebesült tappancsról, a tünetek jelentkezésének korai időszakában forduljunk szakemberhez, hisz ez a korrekt diagnózis és a sikeres gyógykezelés záloga. (Forrás: https://rex.hu/)







