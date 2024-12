Légi katasztrófák: okozhatják-e madarak egy utasszállító gép megsemmisülését?

Az első feltételezések szerint madárrajjal való ütközés okozta a Jeju légitársaság gépének légi katasztrófáját

A jelenleg érvényes és alkalmazott szakmai ajánlás szerint a modern sugárhajtóműveknek egy 1,5 font (0,68 kg) tömegű madár becsapódását kell jelentősebb károsodás, illetve teljesítménycsökkenés nélkül elviselni.

Matematikailag igen kicsi annak a valószínűsége, hogy a madarakkal való ütközés miatt egyszerre álljon le mindkét hajtómű és ezzel a gép elveszítse a repülőképességét, de a légi balesetek krónikája ismer ilyen ritka kivételt is. Az U.S. Airways légitársaság UA 1549-es New York és Seattle közlekedő járata 2009. január 15-én alig három perccel a LaGuardia nemzetközi repülőtérről történt felszállása után, New York Bronx kerülete felett emelkedés közben belerepült a járatot teljesítő Airbus A320 irányvonalát keresztező nagy madárrajba.

Az Airbus emelkedés közben egy kanadai vadludakból álló madárrajjal ütközött

Külön pech volt, hogy a tömött madárraj nagy testtömegű kanadai vadludakból állt, amelyekből többet is beszívott mindkét CFM56-5B4 típusú hajtómű. A beszippantott madarak olyan súlyos károsodást okoztak a hajtóművekben, hogy azok leálltak. A rendkívül nagy repülési tapasztalattal rendelkező és a higgadtságát a kialakult súlyos vészhelyzet ellenére is megőrző Chesley B. Sullenberger kapitány bravúros manőverrel, siklórepülésben tette le a Hudson folyó vizére a mindkét hajtóművét elvesztett Airbust.

Chesley B. Sullenberger kapitány és Jeffery B. Skiles első tiszt az A320 pilótafülkéjében. A kapitány rutinjának köszönhető, hogy nem lett tömegkatasztrófa a madarakkal történt ütközésből

A kapitány higgadtságának és tapasztalatának, valamint az azonnal elindított mentőakciónak köszönhetően a gép fedélzetén tartózkodó 150 utas és az ötfős személyzet is túlélte a balesetet.



A modern sugárhajtású gépekre jóval nagyobb veszélyt jelentenek a madarak

Már a repülés hőskorában is okoztak súlyos baleseteket madarak. A repüléstörténet első madarak okozta halálos balesete 1912. április 3-án történt az Egyesült Államokban. Galbrith Perry Rogers, aki 1911-ben elsőként repülte át az amerikai kontinenst, bemutató repülés közben egy sirállyal ütközött mindössze 30 méteres magasságban. A vezérlőszervek közé szorult madár irányíthatatlanná tette a gépet, ami a pilótájával együtt 7000 néző szeme láttára csapódott a földbe.