Madárének mínuszokban - Most látható a természetben

A kommunikációról röviden

A kommunikáció egyik egyszerűbb meghatározása szerint egy egyed valamilyen jelet (pl. hangot, illatot, fényt) bocsát ki, amely egy csatornán keresztül a vevő egyed(ek)hez kerül. Ez a jel az azt leadó egyed belső állapotáról vagy a környezetről hordoz információt. Az információ pedig a bizonytalanság mértékének csökkenését jelenti, amely nyomán a vevő egyed megváltoztathatja a viselkedését. Mit jelent ez a madarak esetében?

Ökörszem (Fotó: Orbán Zoltán)

Fotó: Orbán Zoltán / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Köztudott, hogy a madarak színezetének sokszor fontos szerepe van a párválasztásban. Ez a vizuális kommunikáció egy példája. A madarak érzékei közül azonban a látás mellett a hallás is igen fejlett, így nem meglepő, hogy jelentős náluk a hanggal történő kommunikáció is. A hangokat közvetítő csatorna, esetükben a levegő, nagyban meghatározza a hangadás egyes tulajdonságait. Az énekesmadár hímek – a költési időszakban jellemző, sokszor különlegesen szép és bonyolult – strófázásán kívül vannak a fajokra jellemző riasztó- és kapcsolattartó hangok is. Ezeket a tojók is hallathatják, költési időszakban és azon kívül is. A veszélyt jelző hangok általában rövid hullámhosszúak – tehát magasak – és rövidek is, így nehezen lehet meghatározni, pontosan honnan érkeznek. A jelzést leadó madár rejtve maradhat. Ez fordítva is igaz lehet: a fa csúcsán hosszan strófázó hím a rátermettségét bizonyítja kockázatvállalásával.

Csilpcsalpfüzike (Fotó: Orbán Zoltán)

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület

Őszi ének, téli ének

Őszi éneke nem csak Charles Baudelaire, francia költőnek van. Egyes madárfajok nyár végén, ősz elején újra énekelni kezdenek. A madarak éneke bonyolult szabályozás alatt áll, amelyben hormonális változások, illetve ezeket előidéző környezeti hatások (pl. a fény hullámhosszának változása) is szerepet játszanak. A költési időszakon kívüli éneket számos kutatás vizsgálta, a jelenségnek több oka lehet. Szerepe lehet a következő tavaszi területfoglalás előkészítésében, de – mivel a madarak éneke öröklött és tanult elemekből tevődik össze – feltételezhetően a hímek ilyenkor gyakorolják is az éneket. A nálunk is fészkelő, hosszú távú vonuló nádirigók (Acrocephalus arundinaceus) a telet Afrikában töltik, ahol a hímek énekelnek! Szükségük is van gyakorlásra, mert egyszerű színezetük nem játszik jelentős szerepet párválasztáskor, összetett énekük annál inkább!