Válogatás nélkül vitték a kényszermunkásokat málenkij robotra

A moszkvai vezetés már a második világháború alatt terveket dolgozott ki arra, hogy a Szovjetuniót megtámadó országok hogyan téríthetik meg az általuk okozott károkat. Ezek között az is szerepelt, hogy a legyőzöttek munkaerejükkel is vegyenek részt a Szovjetunió újjáépítésében. A Vörös Hadsereg, amely 1944 szeptemberében lépett a trianoni Magyarország területére, december 22-én adta ki 0060 számú parancsát, amely elrendelte a 17-45 év közötti munkaképes német származású férfiak és a 18-30 év közötti munkaképes német származású nők mozgósítását. A magukat a mozgósítás alól kivonók hadbíróság elé kerülnek és családtagjaikra, „bűntársaikra” is szigorú megtorlás vár. Az utasítást végrehajtó szovjet belügyi katonák – bár a létszámot kizárólag német nemzetiségűekkel kellett volna feltölteniük – válogatás nélkül elvittek mindenkit, mert számukra csak az volt fontos, hogy meglegyen a meghatározott számú kényszermunkás. Az események leírásakor a történészek sokszor csak az egyre fogyatkozó számú túlélők legendává szövődő visszaemlékezéseire hagyatkozhatnak. A szájhagyomány szerint a katonák megnyugtatásul azt ismételgették: „malenkaja rabota”, azaz kis munka, amit az oroszul nem tudók „málenkij robotnak” értettek, és a kifejezés így honosodott meg.

Rajzer Györgyné Herhalt Katalin „málenkij robot” túlélő emléke a Szovjetunióból

Fotó: Bielik István

A katonák nemegyszer igazoltatás címén az utcán állították meg a járókelőket, akiket teherautókra ültettek és elvittek, sorsukról hozzátartozóik semmit sem tudtak meg. Jóllehet ekkoriban még a budapesti utcán sem érezhette magát senki biztonságban, a legrosszabbul a svábok és a kárpátaljai magyarok jártak. A magyarországi németek közül már 1944-45 fordulóján, néhány hét alatt mintegy 32 ezer embert deportáltak, Kárpátalján 1944 novemberétől több mint tízezer magyar és német férfit hívtak be jóvátételi munkára. Ők a szolyvai gyűjtőtáborból kerültek a Gulag munkatáboraiba, a kevés túlélőt a Szovjetunióban háborús bűnösnek tekintették.

A málenkij robot évekig tartó kényszermunkát jelentett

A „kis munka” évekig tartó kényszermunka – romeltakarítás, építkezés, bányászat stb. – lett a Szovjetunióban. A foglyok, akiktől minden használható tárgyat elvettek, a zömmel a vasúti csomópontok közelében felállított gyűjtőtáborokba kerültek. A zsúfoltság, a hideg, a járványok, az éhezés már itt megtizedelte őket, a szovjet táborokban aztán még többen haltak meg. A magyar foglyok zöme a donyeci iparvidéken, a Krím-félszigeten és az Uralban végzett kényszermunkát, de sokakat irányítottak Grúziába és Azerbajdzsánba, illetve Dél-Szibériába.