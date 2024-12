Ez lehet a másnaposság ellenszere a dietetikusok szerint

A másnaposság a túlzott alkoholfogyasztás után fellépő, akut tünetegyüttes, amelynek súlyossága függ például az elfogyasztott alkohol típusától és mennyiségétől, az egyéni tűrőképességtől, de a szervezetünk folyadék-ellátottságától is. Tipikus tünetei a fejfájás, hányinger, hányás, a felgyorsult szívverés, szédülés, levertség, ingerlékenység, szomjúság és a koncentrációs zavarok.

A másnaposság csak megfelelő folyadékbevitellel enyhíthető

Fotó: Hans Lucas via AFP

De miért okoz másnaposságot az alkohol?

Azért, mert az alkohol nem alapvető tápanyag, a belőle származó energiát nem tárolja a szervezet, hanem azonnal elkezdi lebontani a májban.

Ráadásul a folyamat közben felszabaduló vegyületek, amelyek főként az alkoholos italok ízét és aromáját adják, még csak fokozzák a rosszullétet okozó tüneteket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint, ha alkoholfogyasztásról van szó, nincs olyan biztonságos mennyiség, amely ne lenne káros az egészségre.

A folyadékpótlás szerepe a másnaposság kúrálásában

Az alkoholos italok, különösen az égetett szeszek, felboríthatják a vízháztartást, mert vízhajtó hatásúak. Egy olyan hormon működését nyomják el, amelyik éppen a vizet segíti megőrizni a szervezetben. Persze ennek mértéke egyénenként változik, függ attól, hogy előzőleg valaki mennyire volt hidratált, illetve az egyéni tűrőképességtől is.

Az alkoholfogyasztás kellemetlen tünetei kevésbé lesznek súlyosak, ha már előzőleg figyelünk a megfelelő folyadékbevitelre, és utána is mielőbb visszapótoljuk az elveszített vizet, változatos formában, ilyenkor akár hígított gyümölcslével, levesekkel is, ami a benne lévő könnyen felszívódó szénhidrátokkal a vércukorszintet is gyorsabban stabilizálják. Fontos az is, hogy előzőleg mit ittunk, a gyenge sörök például kevésbé vonnak el vizet a szervezetből, mint a borok, a likőrök vagy a tömények.

A rossz hír pedig az, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás utáni macskajaj orvoslására nincs bevált recept, csak úgy kerülhető el, ha az ember egyáltalán nem, vagy alkalmanként, felelősen és kontrollálva iszik alkoholt.

Mit tegyünk a másnaposság enyhítésére?