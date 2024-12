Ősi állat hatalmas állkapcsát találta meg a kertjében egy amerikai férfi - fotó

Egy New York államban élő férfi egy teljes masztodon-állkapcsot talált a kertjében az Orange megyei Scotchtownban. A masztodon az emlősök osztályának ormányosok rendjébe, ezen belül a masztodonfélék családjába tartozó faj. A masztodonfajok hatalmas agyarú elefántszerű állatok voltak. Nem tévesztendőek össze a Mamuttal, az elefántfélék egyik nemével. A masztodonok a pleisztocén korszakban az Egyesült Államok északkeleti részén barangoltak, és a régióban több figyelemre méltó masztodon-feltárás is történt, köztük egy teljes, 13 000 éves csontvázat is feltártak már a kutatók.

Az új felfedezés feltehetően egy felnőtt állat állkapcsa. A New York-i Állami Múzeum és a Suny Orange kutatói felásták a kertet és az állkapocs mellett egy lábujjcsontdarabot és egy bordatöredéket is találtak.

Az állkapocs több mint 11 év óta az első ilyen jellegű lelet, amelyet New Yorkban államban találtak, és egyike annak a 150 darab masztodon-fosszíliának, amik ebből az államból kerültek elő - írja a The Guardian.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy kiváló állapotú, 13 600 éves masztodon-koponyát találtak egy iowai patakban. Az amerikai masztodonok (Mammut americanum) az elefántokkal és a mamutokkal rokon, mára kihalt nagytestű emlősök voltak. Észak-Amerikában éltek, a mai Alaszka és Közép-Mexikó közötti területen. Nagyjából 3,5 millió éve jelentek meg és 11 000 évvel ezelőtt haltak ki, nem sokkal az utolsó jégkorszag vége előtt. Eltűnésükben nagy szerepet játszott az éghajlatváltozás és a túlvadászás.

